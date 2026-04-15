Guanyar pone en marcha sus primarias para las elecciones de 2027 en Alcoy

Guanyar pone en marcha las primarias para armar su candidatura para las elecciones municipales de 2026 en Alcoy. La plataforma ha anunciado oficialmente este miércoles la activación de su calendario para conformar su lista electoral.

Con esta convocatoria, "la formación reafirma su compromiso con la democracia directa, poniendo en manos de los vecinos y vecinas de Alcoy la decisión sobre quien tiene que representar el proyecto de la izquierda transformadora en el Ayuntamiento", han explicado en un comunicado.

Guanyar Alcoi "hace un llamamiento abierto a toda la gente inconformista de la ciudad: desde activistas de partidos de izquierdas, ecologistas y feministas, hasta sindicalistas y profesionales de varios sectores. El objetivo es consolidar un frente común transversal y asambleario que sea el referente de todas las personas progresistas de Alcoy", han destacado desde la formación, que cuenta actualmente con dos concejales en el Consistorio, su portavoz Sergi Rodríguez y la edil Mari Carmen Paredes.

"Guanyar se dirige así a todas las personas de pensamiento izquierdista de Alcoy independientemente de si tienen diferentes referentes políticos autonómicos o estatales, como Compromís, IU-EUPV, Sumar, Podemos, u otros, o igualmente si no se identifican con ninguna sigla".

"Queremos superar las lógicas partidistas de reparto de cuotas. Aquí toda la gente, sea militante o no, participa por igual", explican desde la plataforma. "La candidatura final será la que haya elegido el pueblo de Alcoy y, una vez votada, no habrá posibilidad de cambios externos, garantizando así el respeto absoluto a la voluntad de los participantes".

Registro y derecho al voto

La plataforma quiere que este proceso sea una "herramienta de participación masiva. Toda persona que quiera defender unos servicios públicos dignos, la vivienda accesible, la protección del acuífero de El Molinar o la paz, puede formar parte del proceso" siguiendo estos pasos:

Registro en el censo electoral. Para ejercer el derecho en el voto, hay que inscribirse previamente al censo de la plataforma ciudadana. El registro del censo será en línea o presencialmente del 1 al 30 de junio .

en el censo electoral. Para ejercer el derecho en el voto, hay que inscribirse previamente al censo de la plataforma ciudadana. El registro del censo será en línea o presencialmente . Inscripción de candidatos/as: Será del 1 al 15 de junio . Pueden participar todos los ciudadanos y ciudadanas con inquietudes sociales que hagan suyos los principios de justicia social, solidaridad y defensa del bien común que caracterizan Guanyar.

. Pueden participar todos los ciudadanos y ciudadanas con inquietudes sociales que hagan suyos los principios de justicia social, solidaridad y defensa del bien común que caracterizan Guanyar. Votación: El proceso culminará la primera quincena de julio, fecha en que se celebrarán las votaciones.

"Las primarias no solo eligen nombres, sino que validan un modelo de ciudad: una alternativa donde la sanidad y la educación sean universales, donde el transporte público sea eficiente y donde el entorno natural esté protegido de los intereses especulativos. Nuestro compromiso es únicamente con la ciudadanía de Alcoy", han concluido desde Ganar.

Para mayor información sobre cómo registrarse al censo y los plazos del calendario, los interesados pueden dirigirse a info@guanyaralcoi.com.