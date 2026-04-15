La ruta de senderismo en Alicante que acaba en una cueva gigante: no olvides llevar linterna

El senderismo es una de las actividades favoritas para quienes buscan desconectar de la rutina y reconectar con la naturaleza. Cada vez son más las personas que aprovechan fines de semana o días festivos para calzarse las botas y explorar nuevos paisajes, ya sea en solitario, en familia o con amigos. La provincia de Alicante, con su diversidad de entornos, ofrece rutas para todos los niveles.

A la hora de elegir itinerario, muchos senderistas buscan algo más que caminar. No basta con un recorrido bonito: cada vez se valoran más aquellos trayectos que incluyen algún elemento diferencial, como miradores, cascadas, enclaves históricos o formaciones geológicas singulares. Ese “extra” convierte una simple ruta en una experiencia memorable.

Cueva de Bolumini

En este sentido, la Cueva de Bolumini —también conocida como Cova Blanca— es uno de esos destinos diferentes. Situada en la vertiente norte del Parque Natural de la Sierra de Mariola, en el término municipal de Alfafara, esta cavidad natural sorprende tanto por su tamaño como por su valor histórico. Su entrada alcanza unos 15 metros de altura y su interior se extiende a lo largo de unos 30 metros.

A lo largo de los años, este espacio ha sido escenario de importantes hallazgos arqueológicos. En su interior se han encontrado restos humanos y objetos que datan del Calcolítico, hace aproximadamente 5.000 años. Entre ellos, uno de los más llamativos es un ídolo oculado tallado en hueso, que se cree que pudo tener un uso ritual o simbólico. También se han descubierto fragmentos cerámicos de épocas posteriores muchos de ellos conservados en museos.

El entorno de la cueva añade aún más interés a la ruta. Muy cerca se encuentra el Cabeçó de Mariola, una elevación situada a más de 1.000 metros de altitud donde en su día existió un poblado íbero fortificado. Aunque hoy apenas quedan restos visibles, las investigaciones apuntan a que pudo estar habitado durante siglos. Desde este punto, además, se obtienen vistas panorámicas del parque natural y de las comarcas cercanas.

Ruta desde Alfafara

Para llegar hasta la Cueva de Bolumini, una de las opciones más recomendables es partir desde el municipio de Alfafara. Existe un recorrido circular de unos 8 kilómetros, con un desnivel cercano a los 500 metros y una duración aproximada de dos horas y media. Se trata de una ruta de dificultad moderada que combina caminos forestales y senderos más estrechos, lo que la hace atractiva para senderistas con algo de experiencia.

El itinerario comienza en el propio casco urbano, desde donde se avanza hacia zonas rurales atravesando caminos asfaltados y pistas de tierra. A lo largo del recorrido se pasan por puntos de interés como antiguas construcciones, fuentes naturales y áreas de descanso. Lugares como la fuente del Sagristà o el entorno del Mas dels Fontanerets sirven como referencia antes de afrontar el tramo final hacia la cueva.

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Cuidado en la cueva

Una vez en la Cueva de Bolumini, conviene extremar la precaución. En su interior existe una pequeña sima o cavidad más profunda, y la iluminación es escasa, por lo que es imprescindible llevar linterna. Tras la visita, la ruta continúa hacia el Cabeçó de Mariola y posteriormente desciende por otros caminos que permiten completar el recorrido circular, pasando por parajes como el Mas dels Collets o el entorno del PR-CV 370.