Una vía pecuaria asediada en Tibi

Una vía pecuaria acorralada en Tibi. La Finca Terol de Tibi no solo se enfrenta a una millonaria reparcelación que ha puesto en pie de guerra a los cientos de vecinos, que tienen que abonar una media de 40.000 y 80.000 euros por la urbanización de sus calles e instalación de servicios.

En su zona este tiene un conflicto abierto por la supuesta ocupación ilegal de una vía pecuaria. La Generalitat aprobó el deslinde de la Colada de la Casa Seca en 2018 contabilizando 54 invasiones de esta zona protegida, sin que hasta ahora se haya regularizado la situación y liberado de estas ocupaciones la cañada, que tiene una anchura legal de 10 metros.

Pero es que además una finca aledaña lleva años denunciando que debido a esta ocupación, a su vez se está invadiendo su propiedad, en concreto un camino que ha acabado sustituyendo en varios tramos a la cañada y que el Ayuntamiento asegura que es municipal, estando el tema judicializado.

Llevo más de 15 años luchando para que la vía pecuaria quede libre y que el Ayuntamiento deje de aprovecharse de mi terreno Emma Marín — Propietaria de la finca El Ventorrillo de Tibi

Emma Marín, propietaria de la finca El Ventorrillo, que linda con la populosa Finca Terol, ha explicado a INFORMACIÓN que “llevo más de 15 años luchando para que la vía pecuaria quede libre y que el Ayuntamiento deje de aprovecharse de mi terreno”.

Y es que ha denunciado que hace cuatro años el Consistorio intentó promover un deslinde para supuestamente ocupar un camino de su propiedad que discurre paralelo a la vía, al estar ocupada parte de la vía pecuaria por el vallado e incluso algunas construcciones de viviendas, algo que trasladó a la Generalitat, que advirtió de la ocupación de terrenos de su competencia y estando el acuerdo plenario de deslinde del camino recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por Marín.

Uno de los mojones que todavía quedan y que indican por donde pasa la vía pecuaria que está invadida hasta por 54 construcciones / Juani Ruz

Pese a haber pasado ya ocho años del deslinde de la vía pecuaria por parte de la Generalitat, hasta ahora no se ha realizado en el terreno ninguna actuación para restablecer la legalidad. Desde la Conselleria de Medio Ambiente han señalado que la competencia de este tema corresponde al departamento de Agricultura, que no ha respondido a las preguntas de este medio en varias ocasiones sobre la situación de esta vía protegida.

Reunión del Ayuntamiento con los vecinos de Finca Terol

El Ayuntamiento celebró el pasado febrero una reunión con vecinos de la zona sobre la afección de la vía pecuaria. Y preguntado el ejecutivo por este encuentro y el conflicto que se mantiene abierto con la propiedad de El Ventorrillo, se limitaron a explicar a INFORMACIÓN que fue un encuentro del equipo de gobierno y técnicos municipales con los vecinos de la Zona C para "resolver dudas sobre la afección de la vía pecuaria", desarrollándose “en un ambiente de diálogo constante, priorizando la escucha activa de los casos individuales”.

El objetivo central fue “ofrecer claridad y seguridad jurídica a las familias, explicando de primera mano el estado actual del proyecto de urbanización y cómo las normativas autonómicas de vías pecuarias interactúan con sus parcelas particulares”.

El Ayuntamiento mantiene que la propiedad del camino es municipal y que es la solución para reubicar la vía pecuaria

Así, “se atendieron de forma pormenorizada las dudas sobre deslindes, servidumbres y las implicaciones técnicas del Sector 4”. Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que este tipo de reuniones son fundamentales para "humanizar la gestión urbanística".

Por su parte, “los técnicos municipales desgranaron los detalles técnicos del proyecto, respondiendo a las preguntas sobre el cumplimiento de las normativas de la Generalitat Valenciana y las posibilidades de alegación y ajuste referente a su caso concreto, relacionado con la vía pecuaria, trasladando todos los pasos realizados y trámites solicitados hasta la fecha por este Consistorio con otras administraciones, para solucionar una situación que afecta a varias familias”.

El camino cuya propiedad está en disputa junto a la Finca Terol / Juani Ruz

De cualquier forma, desde el Consistorio no han entrado en detalles sobre el conflicto que se mantiene abierto con la finca El Ventorrillo.

El deslinde del camino aprobado por el Consistorio lo ha recurrido la propietaria de El Ventorrillo ante el TSJ al asegurar que forma parte de su finca

La dueña de esta parcela agrícola obtuvo hace varios años licencia municipal para vallar su propiedad, pero los trabajos fueron después paralizados al considerar el Ayuntamiento que invadía el camino en disputa tras alertar de ello los vecinos de Finca Terol, lo cual también ha sido objeto de recurso judicial, aunque en muchos casos los tribunales han dado en primera instancia la razón al Consistorio, siendo recurridos por Marín.

Disputa

De cualquier forma, independientemente de la titularidad del camino, hay una evidente afección de la vía pecuaria que sigue sin resolverse. Y el Ayuntamiento está buscando con el deslinde del camino, que se considera de uso público desde "tiempo inmemorial", desbloquear esta situación, para posteriormente solicitar a la Generalitat el traslado de la vía pecuaria, para así solucionar la afección provocada por decenas de parcelas. Un movimiento que rechaza de plano Marín, al asegurar que el vial es de su propiedad.

El Ayuntamiento se reunió el pasado febrero con los vecinos afectados por la vía pecuaria para aclarar dudas sobre la situación

Según la documentación aportada por Marín, el Ayuntamiento mantiene que es "materialmente y físicamente incontrovertido que existe un camino, que se utiliza y viene siendo utilizado de forma pública desde tiempos inmemoriales, el cual resulta perfectamente discernible, y sobre el que media una posesión no interrumpida, de uso y servicio público, por el tránsito pacífico de toda persona por el mismo y el cual, además, obraba catastrado a favor del Ayuntamiento de Tibi hasta el deslinde de la vía pecuaria, el cual modificó el catastro existente". Y señala que el trazado del camino "coincide en parte con el de la vía pecuaria deslindada por la administración autonómica y en parte discurre por su propio trazado".

Trazado

"Las licencias de vallado y construcción que este Ayuntamiento concedió en su día a algunas propiedades del sector afectado se dieron teniendo en cuenta que la vía pecuaria no discurría por el trazado que, hace dos años (DOGV 10/07/2018) requirió la atención de esa conselleria para llevar a cabo su deslinde, ya que, desde hace mucho tiempo, se consideraba (tanto por la Conselleria de Medio Ambiente como por el Ayuntamiento) que el propio camino existente era el trazado de la vía pecuaria", según señala el Consistorio en un documento oficial.

"El actual trazado de la vía pecuaria perjudicaría en gran medida a las parcelas e incluso viviendas de vecinos que se encuentran dentro de los terrenos del actual trazado de la vía pecuaria, pero, que vallaron sus parcelas sin conocimiento de que una vía pecuaria podía lindar con sus propiedades", señala el Consistorio en la documentación a la que ha tenido acceso este diario.