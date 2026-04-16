Esta es la campaña que pone en marcha Alcoy para prevenir incendios sobre 109 parcelas

El Ayuntamiento de Alcoy ha comenzado las tareas de limpieza y desbroce en un total de 109 solares municipales, una acción preventiva orientada a reducir el riesgo de incendios, mejorar el ornato urbano y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía.

Estas intervenciones ya están en marcha y, siempre que la meteorología lo permita, estarán concluidas antes de finalizar el mes de junio, si bien podrían alargarse ligeramente en caso de lluvias, según ha informado este jueves el Consistorio.

El Ayuntamiento solo puede actuar en solares municipales, y por ello hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los propietarios privados para hacer su parte, ya que el mantenimiento es una obligación legal Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

Las actuaciones se desarrollan gracias al esfuerzo de la brigada propia de Medio Ambiente, dos personas contratadas a través de la empresa adjudicataria FCC y un tractor, coordinando además los trabajos con los parques naturales para la adecuación de cunetas, antiguos bancales y la vía verde.

De manera similar a ejercicios anteriores, la planificación abarca diferentes barrios y zonas del municipio para tener una cobertura integral y eficiente. En concreto, se intervendrá en 49 solares situados en la Zona Alta, el Centre y Beniata; 35 parcelas en l'Eixample, Santa Rosa y Les Llometes; 14 espacios en la Zona Nord y 11 en Batoi y Oliver.

Zonas forestales

Dentro de este conjunto, cabe destacar que 20 de estos terrenos se encuentran en zonas de interfaz forestal, lugares donde las viviendas limitan directamente con el monte y el riesgo de propagación del fuego resulta más elevado. Así mismo, el operativo incluye la puesta a punto de los cuatro huertos municipales ubicados en Mascarella de Ferran, Zona Nord, Renfe y Batoi.

Limpieza de otro solar municipal / INFORMACIÓN

La elección de la primavera para llevar a cabo estos trabajos responde a criterios técnicos. Durante esta época del año la vegetación experimenta su crecimiento más fuerte, por lo que si las tareas se hubieran adelantado al invierno, la hierba habría vuelto a brotar rápidamente y sería necesario repetir el proceso. Por este motivo, la brigada ha iniciado la campaña en el mes de abril, alineándose con el comienzo del ciclo vegetativo de las plantas.

Parcelas privadas

Desde la administración local se recuerda que el consistorio únicamente tiene competencia para actuar en aquellos solares que son de titularidad municipal. En cuanto a las parcelas privadas, la responsabilidad recae exclusivamente sobre sus propietarios, quienes tienen la obligación legal de mantener los terrenos limpios y desbrozados.

Ante el incumplimiento de este deber, el Ayuntamiento aplica las correspondientes sanciones y, si el estado de abandono persiste, puede iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria respetando siempre los plazos establecidos por la ley.

De manera paralela, el trabajo de prevención de incendios se mantiene activo durante todo el año a través de la creación de cortafuegos y la adecuación de caminos forestales, unas medidas financiadas en parte por diferentes subvenciones de la Generalitat Valenciana que aseguran el acceso ágil de los equipos de emergencia a las áreas boscosas cercanas al núcleo urbano.

Tareas de limpieza / INFORMACIÓN

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha valorado esta actuación fundamental para el bienestar de la ciudad: "Este trabajo es esencial para prevenir incendios y asegurar la tranquilidad en nuestros barrios. Debemos insistir en que el Ayuntamiento solo puede actuar en solares municipales, y por ello hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los propietarios privados para hacer su parte, ya que el mantenimiento es una obligación legal y, por encima de todo, una medida de seguridad colectiva".

Además, el edil ha remarcado la importancia de la prevención general: "Hemos comprobado que, a pesar de haber actuado de manera preventiva, el fuego puede surgir en cualquier momento y por ello es imprescindible que todos y todas seamos conscientes del riesgo y actuemos con responsabilidad".

Desde el Ayuntamiento han agregado que continuarán desplegando estas tareas de mantenimiento, subrayando que la colaboración ciudadana es vital para disfrutar de un entorno seguro.