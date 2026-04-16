Arcabuceros de 47 entidades y 6 comunidades autónomas abren el sábado en Alcoy el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge

Casi medio centenar de entidades van a aportar tiradores para una exhibición de arcabucería única con la que se abren en Alcoy los actos por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

Esta actividad tendrá lugar este sábado 18 de abril (19:00 horas) y reunirá a arcabuceros de las provincias de Alicante y Valencia, así como de las comunidades de Cataluña, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía. Un atronador espectáculo con 111 kilos de pólvora que sacudirá Alcoy para anunciar la llegada del Año Jubilar.

La Asociación de San Jorge ha presentado este jueves esta exhibición, que pasa por ser inédita, ya que no hay constancia de un encuentro con una variedad así de arcabuceros. Un acto que se celebra a una semana de los días grandes, y de que el jueves 23 de abril, día de San Jorge, se dé inicio oficial al Año Jubilar.

En este evento no solo van a tomar parte tiradores de las 28 filaes de los Moros y Cristianos de Alcoy. Además se va a contar con la participación de festeros de 14 poblaciones vecinas. 12 son de Alicante, con Xixona, Ibi, Cocentaina, Banyeres, Castalla, Beneixama, Callosa d'en Sarrià, Biar, Petrer, Sax, Villena y Elda. Otras dos son de Valencia con Bocairent y Ontinyent.

Pero es que además el evento también tendrá a cinco colectivos venidos de fuera de la Comunidad Valenciana, en concreto de Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Murcia y Andalucía.

En concreto serán arcabuceros de la localidad manchega de Caudete, y otros cuatro colectivos de zonas que aunque en algunos casos no tienen fiestas de Moros y Cristianos, sí que contemplan el Alardo en su cultura festiva.

Así, de la Región de Murcia participan tiradores de las Fiestas de la Virgen de Yecla; también tomará parte la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, que engloba a varias collas de esta comunidad; los Mosqueteros del Santísimo Sacramento en Béznar de Granada; y desde Mallorca representantes de las celebraciones de Moros y Cristianos de Es Firó de Sóller.

Antes de la exhibición, los participantes realizarán un pasacalles a las 18:30 horas desde el Casal hasta la Font Redona. Desde allí partirá el acto de arcabucería, para distribuirse los tiradores en la plaza de Espanya. Y el acto finalizará a las 21:00 horas con un espectáculo pirotécnico.

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