Muro aprueba un presupuesto récord para 2026: 9 millones, sin deuda y con más peso social

Muro ha aprobado en pleno extraordinario el presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que ascienden a 9.034.441 euros y que se sitúan como los más elevados de la historia del municipio.

El documento, que todavía tendrá que superar el periodo de exposición pública antes de su entrada definitiva en vigor, dibuja un escenario de crecimiento presupuestario, refuerzo de servicios y estabilidad financiera, con un elemento especialmente destacado por el gobierno local: el Ayuntamiento continúa sin ninguna operación de crédito.

Al mismo tiempo desde Hacienda se recuerda la importancia de la búsqueda de subvenciones y fondos de otras administraciones que permiten trabajar y acercar proyectos que, de otra manera, "sería imposible de conseguir sin hipotecar el pueblo, y que gracias al trabajo técnico del Ayuntamiento, al final de año Muro cuenta con más músculo financiero más allá de los recursos municipales", han señalado este jueves.

El dinero que antes estaban en el banco, ahora están en la calle vía inversiones y también vía servicios Vicent Molina — Alcalde de Muro

La aprobación, con los votos favorables del ejecutivo municipal formado por Compromís y PSOE, llega después del cierre del ejercicio de 2025 con una liquidación positiva con superávit y un remanente de tesorería total de 5,5 millones de euros. El ejecutivo municipal interpreta estas cifras como "la confirmación de un modelo de gestión que combina prudencia y capacidad de actuación, y que permite mantener el equilibrio económico al mismo tiempo que se incrementan servicios, ayudas e inversiones".

El alcalde Vicent Molina (Compromís) definió las cuentas como “un presupuesto realista” y subrayó que son “los más grandes de la historia de Muro”. En su intervención también remarcó que el Consistorio mantiene una situación financiera saneada dado que “no tenemos ningún crédito, no estamos hipotecados por nada del mundo”.

En esta misma línea, insistió que el municipio afronta 2026 con margen para continuar actuando, puesto que el presupuesto permitirá incorporar más adelante parte del remanente, hasta prácticamente un millón y medio de euros, para nuevas mejoras dirigidas a los vecinos y vecinas.

Ayudas directas

Una de las claves políticas y sociales de las nuevas cuentas es el aumento de las partidas de ayudas directas. Así lo ha destacado el regidor de Hacienda y primer teniente de alcalde, Saúl Serrano, explicando que el presupuesto de 2026 dobla las ayudas sociales, con el objetivo de llegar a más familias y reforzar la respuesta municipal ante el encarecimiento de la vida, especialmente en cuestiones vinculadas a la energía y a la alimentación.

Esta es una de las líneas que más claramente marca el carácter del nuevo presupuesto: más dimensión económica, pero también una orientación más social. Serrano ha señalado que “no quiero dejar de recordar a las familias más vulnerables que se acerquen al Ayuntamiento para conocer sus derechos, sabemos que son tiempos complicados por algunos, y por eso la administración está y quiere estar junto a quién le hace falta”.

Mantenimiento

Junto con este incremento, el gobierno local también hace hincapié en el aumento de las partidas de mantenimiento, reparación y conservación de edificios municipales, con especial atención en los centros educativos.

Según explicó Serrano, la dotación destinada a los colegios también se ha duplicado, en una apuesta para mantener estas instalaciones en condiciones óptimas y dar respuesta a necesidades acumuladas después de años en que parte de la infraestructura educativa estuvo condicionada por la situación de los barracones. El regidor señaló, en este sentido, la voluntad de reforzar especialmente las equipaciones escolares y el colegio Montcabrer.

Las cuentas también buscan ganar capacidad de acción en otras áreas de gasto. Molina remarcó que el capítulo 1, correspondiendo a personal, ha reducido su peso relativo dentro del presupuesto, pasando del 56 % al 53,5 %. Se trata de un descenso significativo en términos de estructura presupuestaria, puesto que acerca el Consistorio al objetivo político de continuar rebajando progresivamente el peso del gasto de personal por debajo del 50 %, sin renunciar por eso al mantenimiento de los servicios públicos.

Inversiones

En paralelo, el presupuesto de 2026 incrementa su capacidad inversora. El capítulo 6, destinado a inversiones, es según el gobierno municipal el más alto de la historia de Muro y registra un aumento próximo al 190 % respecto al año anterior. Dentro de este apartado se consignan alrededor de 265.000 euros de inversiones estructurales, una cifra que el ejecutivo considera relevante porque abre la puerta a actuaciones de mantenimiento, reurbanización y mejora urbana.

Entre las intervenciones previstas figuran la construcción del gimnasio y la sustitución de las cisternas del colegio Montcabrer, la mejora del polígono El Pi con apoyo del Ivace, así como las aportaciones municipales vinculadas a diferentes planes de inversión.

A esto se añaden actuaciones de reordenación y mejora en calles como Ausiàs March, Aitana, l'Alquería d'Asnar y 9 d'Octubre, así como una inversión destacada en caminos, en línea con la voluntad de reforzar tanto el espacio urbano como el mantenimiento del término.

Ingresos

Por el lado de los ingresos, Serrano también destacó el incremento del 2,14 % en la participación de los tributos del Estado, un factor que ayuda a apuntalar la previsión económica de este ejercicio. Según el regidor, esta mejora en la participación estatal contribuye a consolidar un presupuesto que no solo crece en volumen, sino que también intenta ordenar mejor las prioridades municipales.

Con estas cuentas, el gobierno local defiende que "Muro consolida una línea de gestión basada en tres ejes: estabilidad financiera, ausencia de deuda y retorno de los recursos a la ciudadanía". La lectura que hace el ejecutivo es que el municipio ha pasado de acumular ahorro en el banco a movilizarlo progresivamente en forma de servicios, ayudas e inversiones útiles, sin comprometer el equilibrio presupuestario.

“El dinero que antes estaban en el banco, ahora están en la calle vía inversiones y también vía servicios”, resumió Molina.

La aprobación inicial de los presupuestos abre ahora la fase administrativa previa a su entrada en vigor definitiva. Si no se producen incidencias en el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento confía que el documento pueda empezar a ejecutarse en pocas semanas.

El mensaje que traslada el gobierno es el de "un presupuesto más alto que nunca, con más cobertura social, más mantenimiento, más inversión y la misma idea de fondo que ha querido proyectar durante toda la tramitación: crecer sin endeudarse y reforzar el pueblo desde la solvencia".

"Y todo esto con una visión de futuro, de recuperar patrimonio de la mano de Fondos Europeos y el impulso otras administraciones, con la búsqueda constante de ayudas y subvenciones que garantizan la sostenibilidad del municipio y se encaminan hacia el futuro con más fuerza", han agregado.