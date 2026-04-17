Junio llega a mediados de abril: el aire tropical trae a partir del fin de semana tiempo veraniego en Alicante

El verano desembarca en pleno abril en la provincia de Alicante. El aire tropical que ya se está dejando notar va a hacer que a partir del domingo, se registren temperaturas más propias del mes de junio. Una situación que va a ser generalizada en España, y que en la provincia se va a dejar notar en el litoral con valores sobre los 25 grados, y sobre todo, en zonas prelitorales e interiores, donde se rondarán los 30 grados.

Así, se espera que la próxima semana sea prácticamente veraniega en el interior durante el día, confirmando lo que se viene alertado desde hace años: el cambio climático está ampliando la temporada estival, al empezar antes las altas temperaturas y prolongarse más allá de septiembre.

Una cresta de aire tropical va a hacer que las máximas más altas se registren en las comarcas del interior Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana han explicado que se espera un "fin de semana meteorológicamente tranquilo, con ambiente cálido, sobre todo el domingo, cuando las temperaturas serán más típicas de principio de junio que de mitad de abril, superando los 25 grados en el litoral y los 30 en zonas bajas del interior". Así, las playas serán a buen seguro protagonistas de este verano adelantado.

Por su parte el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que se trata de "una cresta de aire tropical que va a afectar a toda España. En la provincia sobre todo las máximas más altas se van a registrar en las comarcas del interior. En la costa, el soplo de la brisa atemperará un poco la situación".

Así, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "estamos hablando de casi 30 grados en las comarcas del interior y entre 25 y como mucho 26 en la costa".

Eso sí, "las noches sin embargo siguen siendo algo frescas, ya que no termina de repuntar la temperatura nocturna. Por tanto no es una situación sahariana propiamente dicha, sino un aire tropical marítimo". ç

El climatólogo ha reconocido que "en esta época del año no es muy habitual registrar temperaturas tan altas", recordando eso sí que lo que vienen alertando los expertos desde hace unos años: "La temporada de verano se va alargando tanto en el inicio como hacia el final. Desde la segunda quincena de abril podemos encontrar secuencias muy calurosas como esta y luego se prolongan hasta final de octubre".

Este episodio se enmarca dentro de la tendencia por la que se amplía cada vez más la temporada estival por el cambio climático

Así, ha agregado que esta situación se mantendrá toda la próxima semana, debido a este aire tropical marítimo y a un potente anticiclón que está instalado sobre la Península Ibérica, con máximas más altas en el interior que en la costa.

Rayos ultravioleta

Del mismo modo, desde Aemet, han recordado que "a estas alturas del año los índices de radiación ultravioleta son altos, por lo que es recomendable protegerse del sol en playas y otras actividades al aire libre". Y es que a buen seguro que a partir de este fin de semana, las playas registrarán la visita de cientos de bañistas, aunque las temperaturas más altas se esperan en el interior.

Previsión

Aemet prevé para el sábado cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado. Las máximas alcanzarán los 28 grados en Orihuela, los 25 en Alcoy, Dénia y Elche, y los 23 de Alicante.

Y para el domingo, ya a nivel autonómico, se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado. Las máximas serán de 28 en Orihuela, 26 en Elche y Dénia, 25 en Alcoy y 24 en Alicante.

Para el lunes por ejemplo se esperan máximas de 30 grados en Orihuela y de 27 en Alcoy y Elche, con 26 de Dénia y 24 en Alicante.