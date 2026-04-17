Alcoy pide a Educación una bajada de la ratio y alega contra la eliminación de un aula

Alcoy reclama a la Conselleria de Educación una bajada de la ratio y presenta alegaciones contra la eliminación de un aula en un centro y para la creación de otra unidad en otro colegio.

El Consejo Escolar Municipal de Alcoy, en su sesión del pasado 17 de marzo, aprobó por unanimidad trasladar a la conselleria una solicitud formal para disminuir la ratio en la etapa de educación Infantil de 3 años a un máximo de 20 alumnos por aula.

Esta petición es fruto de un amplio consenso de toda la comunidad educativa de la ciudad, ya que en el consejo están representados los centros públicos y concertados, el profesorado, las asociaciones de madres y padres, los sindicatos y la administración local.

Nuestra apuesta es aprovechar la bajada de la natalidad para reducir las ratios y mejorar así la calidad educativa Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

La propuesta se fundamenta en la realidad demográfica actual de Alcoy, donde para el próximo curso 2026-2027 hay 394 niños y niñas empadronados que se escolarizarán en Infantil de 3 años. Con la oferta actual de 26 grupos, la ciudad dispone de 512 vacantes, una cifra que permitiría aplicar esta reducción de la ratio sin dificultades organizativas y con un beneficio directo para el alumnado.

El informe enviado a la Dirección General de Centros Docentes destaca que una ratio de 20 alumnos facilitaría la atención individualizada necesaria para cumplir con la normativa de inclusión educativa. Actualmente el tope está fijado en las 25 plazas a las que lo elevó Educación el pasado año, ya que estaba en 23.

El documento remarca el aumento constante de alumnado recién llegado que se incorpora a los centros sin conocimiento de las lenguas oficiales, así como el elevado número de estudiantes con necesidades educativas especiales o derivados de escolarización sobrevenida y compensatoria, realidades que exigen una dedicación docente más intensa.

CEIP El Romeral

Por otro lado, el Consejo Escolar Municipal también ha presentado alegaciones unánimes a la propuesta de arreglo escolar de la conselleria para el curso 2026-2027 para evitar la pérdida de unidades en centros públicos de la ciudad.

El Consejo Escolar de Alcoy, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En el caso del CEIP El Romeral, el órgano solicita el mantenimiento de la unidad de Infantil de 3 años que la administración autonómica pretende suprimir. La alegación se basa en que el centro ya cuenta con 16 alumnos en el aula de 2 años que continuarán el próximo curso, y que la supresión de esta unidad rompería el equilibrio de la red educativa de la zona y afectaría a la atención personalizada de un centro con un alto porcentaje de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

CEIP Sant Vicent

En cuanto al CEIP Sant Vicent, el Consejo Escolar reclama que se habilite una unidad de Primaria adicional, pasando de las 10 propuestas a las 11 que realmente se necesitan para el próximo ejercicio. La petición se sostiene en las previsiones de segundo de Primaria, donde el alumnado que pasa de curso y los repetidores hacen necesario el mantenimiento de dos grupos para garantizar una escolarización adecuada, especialmente considerando la ratio de alumnado con necesidades educativas especiales en este nivel.

El concejal de Educación, Alberto Belda, valora el frente común de toda la comunidad educativa en la defensa de las aulas de la ciudad. "No queremos que se cierre ninguna aula en Alcoy. Nuestra apuesta es aprovechar la bajada de la natalidad para reducir las ratios y mejorar así la calidad educativa".

El regidor ha destacado que "una ratio de 20 alumnos permitiría que los equipos docentes pudieran atender de manera mucho más eficaz la diversidad que tenemos en nuestras aulas, que cada vez es mayor y más compleja. Es una oportunidad para avanzar hacia una educación más inclusiva y humana que no debemos dejar pasar".