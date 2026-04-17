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Alcoy intensifica el servicio de limpieza y la recogida selectiva para las Fiestas de Moros y Cristianos

El dispositivo triplica la capacidad habitual con una brigada permanente, ajusta la ubicación de los contenedores para mejorar la accesibilidad e incorpora nuevas unidades para el reciclaje de envases y vidrio

Tareas de limpieza durante las Fiestas

Tareas de limpieza durante las Fiestas / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Con la llegada de las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge, cuyos días grandes son del 25 al 27 de abril, el Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos.

Este plan estratégico busca garantizar que la ciudad se mantenga en las mejores condiciones durante los días de máxima afluencia en la calle, reduciendo las molestias vecinales y favoreciendo la sostenibilidad.

Para lograrlo, la empresa concesionaria FCC ha aumentado tanto el personal como los recursos mecánicos, sumando barredoras, camiones cisterna, recolectores de carga y vehículos de repaso eléctricos. Además, las frecuencias de vaciado se triplicarán diariamente y se activará una brigada de atención continuada durante las 24 horas, repartida en tres turnos, para resolver cualquier incidencia.

Este esfuerzo logístico nos permite disfrutar de unas fiestas multitudinarias sin renunciar a tener unas calles limpias y cuidadas

Raül Llopis

— Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

Para facilitar el paso de los desfiles y garantizar la seguridad de peatones y festeros en las vías más concurridas, se ha procedido a la reorganización temporal de algunos puntos de recogida.

Con este criterio, se eliminarán provisionalmente los contenedores situados en las calles Bisbe Orberà, El Tap, País Valencià, Santa Anna, Joan Cantó, Plaça Emili Sala y Sant Tomàs.

Con el fin de no restar capacidad de servicio, se han habilitado ubicaciones alternativas en los entornos más próximos, concretamente en la avenida del País Valencià en los números 5 y 68, en la calle Alarcón número 1, calle Capellà Navarro número 9, Ambaixador Irles número 16, Plaça Emili Sala número 5, calle Pintor Casanova número 44, calle Sant Doménech y en Sor Elena Picurelli número 1. El Ayuntamiento ha elaborado un mapa informativo para que la ciudadanía pueda localizar estos puntos con facilidad.

Ubicación de los contenedores

Ubicación de los contenedores / INFORMACIÓN

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha valorado esta planificación: "Este esfuerzo logístico nos permite disfrutar de unas fiestas multitudinarias sin renunciar a tener unas calles limpias y cuidadas. Con la incorporación de más contenedores para el vidrio y los envases en puntos estratégicos, facilitamos que la fiesta sea un hábito colectivo sostenible que beneficia directamente la calidad de vida de toda la ciudadanía y nos ayuda a ofrecer la mejor imagen de nuestra ciudad".

Desde el Consistorio han recordado que "la puesta por el reciclaje también toma un gran protagonismo este año". Por un lado, la ciudad se adhiere nuevamente a la campaña "La Reconquesta del Vidre" en colaboración con Ecovidrio, lo que permitirá la instalación de 30 contenedores adicionales cerca de las sedes de las filaes para dar cobertura durante los días centrales de la trilogía.

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Por otro lado, para mantener limpios los espacios durante los actos previos, se han distribuido 20 contenedores amarillos de gran capacidad en los principales cruces del recorrido de las Entradetes, facilitando así la separación de envases ligeros y plásticos durante las noches de celebración.

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