Apoteosis de pólvora y arcabuces en Alcoy por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge

El alardo es el acto final de la trilogía festera, pero en Alcoy este año los arcabuces han ofrecido un inédito prolegómeno a la Fiesta. Con motivo del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge sobre la ciudad, unas 200 personas y 70 armas de avancarga dispararon este sábado por la tarde la atornadora cifra de 111 kilos de pólvora.

Fue, en definitiva, una gran exhibición de arcabucería en la que participaron tiradores procedentes de casi medio centenar de entidades festeras. Todas ellas han venido de distintas localidades de Alicante y Valencia, pero también de Cataluña, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Este acto, del que no hay precedentes en Alcoy ni en ninguna otra parte del mundo, tuvo lugar una semana antes de los días grandes, y de que este jueves 23 de abril, día de San Jorge, se dé inicio oficial al Año Jubilar. Varios centenares de alcoyanos y visitantes acompañaron en las calles varios momentos de la jornada.

Según relata Paco García, presidente de la Asociación de San Jorge, las agrupaciones venidas de fuera, en muchos casos de localidades más pequeñas que Alcoy, quedaron «encantadas de ver tanta gente disparando y tanto público».

Participación de dentro y fuera de Alcoy

Como no podía ser de otra forma, participaron tiradores de las 28 filaes de los Moros y Cristianos de Alcoy, que fueron encabezados por la Filà Andaluces. Todas portaron, por primera vez, los estandartes del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. Entre las poblaciones vecinas que acudieron a la exhibición, 12 son de Alicante: Xixona, Ibi, Cocentaina, Banyeres, Castalla, Beneixama, Callosa d’en Sarrià, Biar, Petrer, Sax, Villena y Elda. Otras dos son de Valencia, con Bocairent y Ontinyent. Una selección para la que se tuvo en cuenta su larga trayectoria en el disparo de este tipo de armas.

Armas que, por otra parte, no se limitaron a arcabuces. Cada filà de Alcoy aportó 4 personas y un arcabuz, mientras que las comitivas del resto de Alicante y Valencia se integraban por entre 3 y 5 personas y un arcabuz. Y las entidades de fuera de la provincia trajeron consigo entre 2 y 13 armas, como mosquetes, arcabuces, espingardas y trabucos.

Pasacalles, disparo y cierre festivo

La tarde comenzó con un pasacalles escoltado por los pasodobles de la Societat Musical Nova d’Alcoia a las 18:30 horas desde el Casal hasta la Font Redona, donde la arcabucería arrancó lentamente para distribuirse finalmente y vivir su apoteosis en la plaza de Espanya.

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Tras la celebración del acto, que transcurrió sin incidentes y superó las expectativas de asistencia de la organización, un castillo de fuegos artificiales puso el broche de oro a un día en el que Alcoy calentó motores para la llegada de los Moros y Cristianos.