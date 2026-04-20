Así hace Alcoy más inclusivos y accesibles los Moros y Cristianos

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, reconocidas internacionalmente por su valor cultural y patrimonial, consolidan su carácter abierto con la renovación y ampliación de las medidas de accesibilidad.

El Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo especial para los días centrales de la celebración para eliminar barreras y permitir que toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar de la trilogía.

Una de las acciones destacadas tendrá lugar el día de la Entrada, el próximo 25 de abril. En colaboración con el personal de la feria y siguiendo las indicaciones de la Asociación TEA-Asperger Font Roja-Mariola, se han establecido dos franjas horarias de silencio en las atracciones: de 12 a 13 horas y de 17 a 18 horas. Esta iniciativa está pensada para ofrecer un entorno amable y sin sobreestimulación sensorial para niños y adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), permitiéndolos disfrutar del espacio de ocio de forma segura.

Alcoy crece como sociedad cuando es capaz de hacer que su patrimonio más estimado sea compartido por todos los vecinos y vecinas sin ningún tipo de exclusión Aroa Mira — Concejal de Políticas Inclusivas de Alcoy

En cuanto a la movilidad y visibilidad durante las entradas, la Asociación de San Jorge, responsable de la gestión de las sillas, habilitará tres puntos estratégicos reservados para personas con diversidad funcional. Estos espacios estarán debidamente señalizados y protegidos para garantizar una visión óptima del desfile. Las ubicaciones escogidas son la zona del Campanario en la plaza de Espanya (calle Don Simó), el cruce entre la calle Sant Tomàs y la misma plaza de Espanya, y el espacio tradicional del Parterre.

Los carteles que estarán en las zonas reservadas. / INFORMACIÓN

Así mismo, el día del Alardo, el lunes 27 de abril, se ha previsto que las embajadas sean totalmente accesibles para la comunidad sorda. El acto contará con el apoyo de una intérprete de lengua de signos que traducirá los textos de las embajadas en directo, asegurando que la riqueza literaria y dramática de la fiesta llegue a todo el mundo.

La regidora de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha destacado la relevancia social de estas medidas, manifestando que "Alcoy crece como sociedad cuando es capaz de hacer que su patrimonio más estimado sea compartido por todos los vecinos y vecinas sin ningún tipo de exclusión. El derecho a la cultura y al ocio tiene que ser universal, y con estas acciones consolidamos un modelo de fiesta que pone las personas y la convivencia en el centro de la celebración".