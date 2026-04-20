La provincia de Alicante se cuece en pleno abril: más de 31 grados... y el calor va a seguir

El verano parece haber desembarcado ya en la provincia de Alicante. Sobre todo en el interior y zonas prelitorales. Desde el domingo la entrada de una masa de aire tropical ha disparado un mercurio que ya andaba por encima de lo habitual, alcanzado ya valores más propios de principios o mediados de junio que de abril.

Así, este lunes se han superado los 31 grados. Y la situación se va a mantener buena parte de la semana. Para el fin de semana hay riesgo de algún chubasco que podría estar acompañado de barro, aunque los valores seguirán por encima de lo normal. Y las playas seguirán siendo protagonistas, como ya lo fueron el pasado fin de semana con estampas plenamente veraniegas por ejemplo en El Postiguet de Alicante.

Así, si ya el domingo se rebasaron en puntos como l'Orxa, Ondara y Pego los 30 grados, este lunes se ha generalizado aún más este calor, llegándose a superar los 31 grados. Ha sido en l'Orxa, en El Comtat, donde se ha marcado la máxima de la provincia, según la red de Avamet, con 31,1 grados. Los valores más altos se han centrado en el interior, en zonas de la Marina Alta, El Comtat, el Alto Vinalopó y la Vega Baja.

Otros valores por encima de 30 han sido los de Pego (30,6) y l'Atzúbia (30,2). También hay que destacar las máximas de Gaianes y Muro con 29,8 grados, Ràfol d'Almúnia con 29,7, Beniarrés con 29,6, Orihuela con 29,4 La Vall de la Gallinera con 29,3, Benillup con 29,1, Planes con 28,9, Cocentaina con 28,7, Benigembla con 28,6, Alcosser y Benimarfull con 28,4, y Villena no 28,3 grados.

Mínimas

Eso sí, por ahora las noches se van a mantener frescas, por lo que en un principio no se esperan noches tropicales todavía, donde el mercurio no baja de 20 grados. Así, en general las mínimas se espera que ronden esta semana entre los 12 y los 15 grados. En la noche del domingo al lunes la máxima más alta se registró en Parcent con 17,8 grados, seguido de Pego con 17,7 y Sagra con 17,5. Y la más baja fue en Xixona (La Sarga) con 4,1, Pinoso con 4,4 y Onil con 5.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esto se debe a la entrada en España de una masa de aire de origen subtropical, que está elevando las máximas muy por encima de lo normal, y además va a traer polvo en suspensión. Un calor de que en un principio se libra la zona litoral, gracias a la brisa del mar.

Una evidencia más de que el verano se adelanta y también se prolonga después más, con hasta seis o siete meses de temperaturas estivales, como consencuencia del cambio climático.

Previsión

Para este martes Aemet espera en la provincia de Alicante cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas tendiendo a poco nuboso durante el día y cielo despejado o poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este por la tarde.

Así, las máximas rondarán entre los 23 de Alicante y los 27 de Alcoy y Orihuela.

Verano adelantado en Alicante en pleno mes de abril / Héctor Fuentes

El miércoles se prevé cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este por la tarde. El mercurio se espera que alcance los 31 grados en Orihuela, los 29 en Alcoy, 28 en Elche, 26 en Dénia y 24 en Alicante.

El jueves, a nivel de la Comunidad Valenciana, Aemet espera cielo con intervalos de nubes bajas, más persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde hay probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el interior y en ascenso ligero en el litoral; máximas en descenso, excepto en el litoral central de Alicante, que será localmente notable en el interior de Castellón y en Valencia. Viento moderado del noreste en el litoral y flojo del este en el interior. Máximas de hasta 27 grados.

El viernes habrá cielo nuboso en la mitad sur de Valencia y extremo norte de Alicante, con baja probabilidad de lluvias débiles y locales, y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en ascenso en el interior, en descenso en el sur de Alicante y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el litoral sur de Alicante. Las máximas llegarán hasta los 25 grados.

Para el sábado se esperan máximas de hasta 26 grados, y el domingo habrá un repunte hasta los 28 grados.