Los Moros y Cristianos se pertrechan: tres toneladas de pólvora para sacudir Alcoy

La Asociación de San Jorge distribuirá un total de 2.960 kilogramos de pólvora para el Alardo de las fiestas de Moros y Cristianos que arrancan en Alcoy el próximo sábado 25 de abril. Esta cantidad supone un ligero incremento de 62 kilos respecto a los 2.898 entregados el año pasado.

El reparto se llevará a cabo el jueves 23 de abril, en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas, y el viernes 24 de abril entre las 9:30 y las 12:30 horas en el Alberg Baradello de Moya, situado en el paraje del Preventori. Este proceso se realizará bajo la habitual supervisión de los responsables de la entidad festera y de la Guardia Civil, contando además con el apoyo de la Policía Local.

Para poder retirar el material, las personas autorizadas deberán presentar el código QR correspondiente, ya sea en formato digital o impreso, requiriéndose también el documento de identidad y la licencia de avancarga.

La planificación de estas medidas nos ayuda a agilizar los trámites, asegurando un desarrollo óptimo de los días previos y velando de manera efectiva por la prevención Raül Llopis — Concejal de Seguridad de Alcoy

En caso de recoger la pólvora asignada a otro festero, será necesario indicar el nombre de la persona con la que se comparte la cantimplora en el apartado de cotitular situado bajo el QR, siendo requisito indispensable que esta figure en el listado oficial de tiradores titulares o suplentes, sin que sea suficiente tener únicamente la licencia.

Transporte

La normativa establece límites claros para el transporte en los vehículos, fijando un máximo de cuatro kilos si viajan dos personas, y de dos kilos si solamente acude una.

Cabe señalar que toda persona que ha solicitado pólvora tiene la obligación de recogerla y, con el nuevo sistema establecido, la organización conocerá con exactitud quién no lo ha hecho. Finalmente, con el fin de agotar completamente las existencias, durante la última hora del operativo de reparto los suplentes podrán adquirir la pólvora, momento en el que la entrega dejará de estar garantizada para los titulares.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha valorado el dispositivo de control diseñado para estas jornadas: "El trabajo de organización conjunto permite que este proceso tan necesario para nuestra fiesta se desarrolle con la máxima tranquilidad para toda la ciudadanía. La planificación de estas medidas nos ayuda a agilizar los trámites, asegurando un desarrollo óptimo de los días previos y velando de manera efectiva por la prevención de todos los alcoyanos y alcoyanas".