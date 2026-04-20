El trámite que habilita Alcoy para un documento clave para la regulación de inmigrantes

El Ayuntamiento de Alcoy ha activado un procedimiento específico en su sede electrónica para gestionar la solicitud del Certificado de Vulnerabilidad. Este documento es una pieza clave para el proceso de regulación extraordinaria de extranjeros establecido por el Real Decreto 316/2026, el cual permite obtener autorizaciones de residencia temporal por arraigo extraordinario.

Esta medida de ámbito estatal busca dar una respuesta de integración a las personas migrantes que residen en la ciudad, facilitándoles el acceso a una situación legal y su incorporación regularizada al mercado de trabajo.

Desde la concejalía de Políticas Inclusivas se ha incidido especialmente en el hecho de que el Certificado de Vulnerabilidad es totalmente gratuito y nadie puede cobrar a las personas interesadas por expedirlo. Asimismo, se recuerda que el documento es necesario solo en unos casos específicos y no todas las personas deben pedirlo para completar su proceso de regulación.

Queremos asegurar que este proceso sea ágil y transparente, evitando cualquier tipo de abuso económico Aroa Mira — Concejal de Políticas Inclusivas

El certificado solo debe aportarse cuando la persona interesada no pueda acreditar haber trabajado en España ni tenga intención de hacerlo mediante oferta o declaración responsable, y tampoco cuente con una unidad familiar compuesta por hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado.

Por el contrario, las personas que sean o hayan sido solicitantes de protección internacional están exentas de presentarlo. Pedir este certificado sin cumplir los supuestos precisos puede retrasar la obtención del documento para otras personas que realmente lo necesitan para tramitar su expediente.

Cómo solicitarlo

La petición debe hacerse a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Alcoy. Se puede realizar telemáticamente a través de la sede electrónica mediante el trámite específico denominado AMA, donde se indica la documentación que se debe aportar para comprobar la vulnerabilidad.

También se puede presentar de forma presencial solicitando cita previa en el Registro General o en los centros de atención de Servicios Sociales de la ciudad. Estos centros se encuentran ubicados en la calle El Camí, 40; en la calle Isabel la Catòlica, 5; y en la avenida de Andalusia, 13. Una vez registrado el trámite, el departamento de Servicios Sociales comprobará el historial de la persona para elaborar el informe de vulnerabilidad necesario.

La concejala de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha valorado la puesta en marcha de este procedimiento. "La regulación extraordinaria es una herramienta fundamental para garantizar la plena inclusión de las personas que conviven con nosotros, permitiéndoles acceder a una vida laboral digna y a los derechos sociales básicos".

La edil ha señalado que "con la creación de este trámite AMA, el Ayuntamiento facilita el camino a las personas que se encuentran en casos específicos de vulnerabilidad de forma totalmente gratuita. Queremos asegurar que este proceso sea ágil y transparente, evitando cualquier tipo de abuso económico y garantizando que la atención municipal llegue a quien realmente necesita este certificado para regularizar su situación en nuestra ciudad".