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Alcoy da inicio este jueves al Año Jubilar por San Jorge

El primer acto será una misa a las 19:30 horas en la Iglesia de Santa María

Este 2026 se cumplen 750 años del patronazgo de San Jorge.

Este 2026 se cumplen 750 años del patronazgo de San Jorge. / Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Alcoy abre este jueves, día de San Jorge, el Año Jubilar por el 750 aniversario de su patronazgo. Su primer acto será una misa en la Parroquia Arciprestal de Santa María, con la participación de los patrones y cofradías de Alcoy, a partir de las 19:30 horas.

La eucaristía de apertura al Año Jubilar estará presidido por el alicantino José Vilaplana, obispo emérito de Huelva, como enviado especial de Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, con la presencia de invitados, obispos, sacerdotes, diáconos, autoridades civiles y militares, y pueblo en general.

Arcabuces en Alcoy por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge

Arcabuces en Alcoy por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge

Juani Ruz

Con el rito de apertura al Año Santo, se inicia así un tiempo de gracia, perdón y renovación de la fe con motivo del Año Jubilar. Y se alargará hasta el 23 de abril de 2027, de nuevo San Jorge, cuando se cerrará el Año Jubilar.

El pasado sábado Alcoy ya disfrutó de uno de los actos más "potentes" del 750 aniversario, con una exhibición de arcabucería con presencia de tiradores de seis comunidades autónomas. Y este sábado arrancan los días grandes de los Moros y Cristianos, en una edición muy especial por este aniversario, y que tendrán el viernes como aperitivo el tradicional Día de los Músicos.

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Con el aniversario y el Año Jubilar Alcoy se convierte en un punto de atracción nacional e internacional, para el que se ha preparado un amplio programa de actos festeros, culturales y religiosos.

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