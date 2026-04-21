Controles de alcoholemia para cabos batidores y conductores de carrozas en las fiestas de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy, en estrecha colaboración con la Asociación de San Jorge, mantendrá durante las próximas Fiestas de Moros y Cristianos los controles de alcoholemia y drogas dirigidos a los cabos batidores y a los conductores de las carrozas.

Estas pruebas preventivas, que comenzaron a aplicarse en el año 2018 para los conductores y en 2019 para los jinetes, estarán supervisadas por la Policía Local tanto en las entradas como en las entradetes, con el propósito de asegurar la aptitud de las personas que guían animales o vehículos de grandes dimensiones.

Además de la seguridad de las personas participantes, el Consistorio subraya la importancia del bienestar animal durante todos los desfiles. Desde la organización municipal se recuerda a todo el público asistente que es necesario respetar el espacio de los caballos y del resto de animales que participan en la fiesta, evitando invadir el recorrido, intentar tocarlos o realizar cualquier acción que pueda alterarlos y poner en riesgo el desarrollo normal del acto.

Por otro lado, todas las carrozas que forman parte de las escuadras o los cargos están obligadas a disponer de un informe técnico redactado por un profesional de la ingeniería.

Garantizar la tranquilidad de todas las personas que hacen posible nuestra fiesta y de la gente que sale a la calle a disfrutarla es una prioridad absoluta Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Este documento avala la seguridad estructural de cada vehículo y determina su aforo máximo permitido. Sin la presentación previa de este informe y del correspondiente seguro, la Asociación de San Jorge no autoriza su participación.

Paralelamente, la Policía Local realiza inspecciones previas de los sistemas de freno y bloqueo de las carrozas, y colabora con la Guardia Civil en el dispositivo de acceso y la regulación del tráfico hasta la llegada al Partidor.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha destacado que "garantizar la tranquilidad de todas las personas que hacen posible nuestra fiesta y de la gente que sale a la calle a disfrutarla es una prioridad absoluta, ya que estas medidas preventivas nos permiten vivir los días grandes de Alcoy con la máxima seguridad, cuidando del espectáculo y protegiendo a todas las partes implicadas, fundamentalmente a los animales que nos acompañan".