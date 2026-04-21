Estos son los puntos violetas que prepara Alcoy para los Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Alcoy volverá a desplegar durante las Fiestas de Moros y Cristianos un dispositivo especial de puntos violeta, espacios de atención, información y sensibilización destinados a prevenir y actuar ante cualquier tipo de agresión sexista.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Igualdad y Políticas LGTBI y cofinanciada por el Pacto de Estado contra la Violencia de género, contará este año con tres puntos de atención, uno de los cuales será itinerante para adaptarse a los flujos de público y a las necesidades detectadas en los últimos años.

Los puntos violeta son espacios seguros donde se ofrece orientación, asesoramiento y apoyo a las víctimas de agresiones sexistas, así como información y sensibilización a la ciudadanía para fomentar unas fiestas libres de machismo. Su objetivo es promover una convivencia respetuosa y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los Moros y Cristianos con libertad y seguridad.

Es esencial que la ciudadanía entienda que ante cualquier comportamiento machista no podemos callar ni mirar hacia otro lado Àlex Cerradelo — Vicealcalde y concejal de Igualdad y Políticas LGTBI

Además de la atención directa, los equipos de los puntos violeta darán a conocer el protocolo de actuación ante agresiones sexistas, explicarán cómo se puede denunciar cualquier tipo de acoso y ofrecerán recursos de apoyo inmediato. En todos los puntos habrá personal calificado para atender las consultas y las posibles situaciones de emergencia.

Horarios

Los días, horarios y espacios en que se prestará el servicio son los detallados a continuación:

Punto fijo en la avenida País Valencià (ante «La Caixa» aproximadamente): día 24, Día de los Músicos, de 23:00 a 3:00 horas; día 25, Día de la Entrada, de 1:00 a 5:00 horas; día 26, Día de San Jorge, de 1.00 a 5.00 horas.

(ante «La Caixa» aproximadamente): día 24, Día de los Músicos, de 23:00 a 3:00 horas; día 25, Día de la Entrada, de 1:00 a 5:00 horas; día 26, Día de San Jorge, de 1.00 a 5.00 horas. Punto fijo en la calle Sant Llorenç delante de Plaça Dins: día 24, de 22:00 a 2:00 horas; día 25, de 23.00 a 3.00 horas; día 26, de 23:00 a 3:00 horas; día 27, de 22:00 a 2:00 horas.

delante de Plaça Dins: día 24, de 22:00 a 2:00 horas; día 25, de 23.00 a 3.00 horas; día 26, de 23:00 a 3:00 horas; día 27, de 22:00 a 2:00 horas. Punto itinerante que recorrerá las calles del centro de Alcoy donde se concentra la gente hasta la plaza Gonzalo Cantó: día 24, de 23:00 a 3:00 horas; día 25, de 1:00 a 5:00 horas; día 26, de 1:00 a 5:00 horas.

Por su parte, la Policía Local también impulsa otros puntos violeta y de atención LGTBI, algunos de los cuales serán 24 horas y se ubicarán en el Pont de Sant Jordi, en el Pont del Barranc de la Lloba y en cruce entre la calle El Camí y la Calle Echegaray. Y también puntos con horario de 5:00 a 17:00 horas en la plaza de Espanya y en la rotonda frente al recinto ferial.

El vicealcalde y concejal de Igualdad y Políticas LGTBI, Àlex Cerradelo, ha subrayado la importancia de continuar apostando por estos dispositivos durante los grandes acontecimientos festivos. Así, ha señalado que "en Alcoy queremos unas fiestas libres de agresiones y llenas de respeto. Los puntos violeta son una herramienta fundamental para la prevención, pero también para el acompañamiento y la atención de las víctimas. Es esencial que la ciudadanía entienda que ante cualquier comportamiento machista no podemos callar ni mirar hacia otro lado".

Y ha añadido que "los Moros y Cristianos nos identifican como ciudad, y queremos que continúen siendo un espacio de alegría y convivencia donde todas y todos nos sentimos seguros".