Así va a celebrar Alcoy el Día del Libro... con regalo incluido
La ciudad conmemora el centenario del escritos alcoyano Armando Santacreu, con el obsequio de un libro sobre su obra, y una amplia programación infantil y literaria
El Ayuntamiento de Alcoy, a través de la Red de Bibliotecas Municipales, y el sector librero de la ciudad han diseñado una completa programación cultural para conmemorar este jueves el Día del Libro de este 2026.
La iniciativa de este año presenta una estructura dual que, por un lado, pone en valor el patrimonio literario local con la figura del escritor alcoyano Armando Santacreu Sirvent y, por otro, apuesta fuertemente por el fomento de la lectura entre los más pequeños. Ambas vertientes han encontrado su punto de conexión en las actividades previas de esta semana grande de las letras, concretamente con el cuentacuentos que se celebró el pasado lunes 20 de abril.
Según el acuerdo alcanzado con el sector, la celebración central tendrá lugar mañana jueves 23 de abril. Durante toda la jornada, diez establecimientos de la ciudad como Bretón, Cosmos, Detroit, Llorens, Natura, Pascual, Plantallibres, Quaderns, Santonja y Tinta ofrecerán un descuento del diez por ciento en la compra de libros.
Además, las personas que adquieran algún ejemplar recibirán como obsequio una publicación especial editada por el Ayuntamiento de Alcoy, que solo se distribuye durante este día. Este año, el libro está dedicado a Armando Santacreu, con motivo del centenario de su nacimiento en la etapa 1926-2026.
Bajo el título "Al natural. Entrevistas con la Transición al fondo (1976-1978)", se ha preparado una edición de 1.500 ejemplares que recoge el trabajo de Santacreu en la redacción del periódico Ciudad, donde se incluyen conversaciones de la serie homónima con personajes conocidos de la época y reportajes de la colección «Hombres que escriben» sobre autores locales fundamentales como Julio Berenguer, Juan Gil-Albert, Adrián Miró y Antonio Revert.
Actos culturales
Para complementar esta celebración comercial, se han organizado tres actos culturales consecutivos. El calendario para el público adulto arrancó ayer martes en el Centre Cultural Mario Silvestre con la presentación de la novela "La Llotja de la seda", a cargo del autor contestano Juan Francisco Ferrándiz. Este miércoles a las 19 horas y en el mismo espacio, está prevista la presentación oficial del libro obsequio institucional, centrado en la figura de Armando Santacreu.
El acto que vertebró toda la programación y sirvió de puente entre las presentaciones literarias y el calendario infantil fue el cuentacuentos de la obra «Mare, què és una família?», a cargo de Noemí Cambra Requena, que llenó la Biblioteca Tirisiti el pasado lunes con el apoyo del mundo librero. Toda esta semana se suma a la estrategia de fomento lector que las Bibliotecas Municipales desarrollan durante todo el mes de abril para acercar la lectura a las familias.
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