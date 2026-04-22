Alicante se despide (por ahora) de las temperaturas veraniegas tras rozar los 32 grados en abril

La provincia de Alicante se despide de las temperaturas veraniegas en abril tras rozar los 32 grados este miércoles en el interior. Así, los valores anormales registrados en los últimos días van a dar paso a temperaturas más acordes a esta época del año, y a partir del viernes pueden producirse chubascos, que estarían acompañados de barro por la presencia de polvo sahariano en la atmósfera.

Los valores más elevados han sido en el interior, en concreto en la comarca de El Comtat, ya que en el litoral el levante ha suavizado el calor. La máxima se ha registrado en l'Orxa, con 31,8 grados, seguido de Gaianes con 31,6, Beniarrés con 31,3, Muro y Planes con 31, Alcosser con 30,5, La Vall d'Alcalà y Pego con 30,4, Orihuela con 29,9 y Cocentaina con 29,8 grados.

Alicante vive un adelanto de verano en pleno abril / Héctor Fuentes

Esta situación causada por la entrada de una masa de aire subtropical va a remitir a partir de este jueves, iniciándose una bajada de temperaturas que dejará valores máximos el fin de semana en torno a los 20 grados, y con riesgo de lluvias a partir del viernes. Unas precipitaciones que pueden traer barro por el polvo sahariano. El desplome de temperaturas será muy acentuado sobre todo en el interior, donde caerán 10 o incluso 15 grados en zonas como El Comtat, donde se han superado varios días los 30 y los 31 grados.

Aviso amarillo

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia de Alicante, que abarca desde el sur de la Marina Baixa hasta la Vega Baja, entre las 12:00 horas del jueves hasta las 6:00 horas del viernes.

Aemet prevé para este jueves cielo con intervalos de nubes bajas, especialmente en el litoral a primeras y últimas horas, más persistentes en el norte, donde hay probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral; máximas en descenso, notable en el interior. En el litoral, viento moderado del noreste; en el interior, viento flojo a moderado de componentes este y norte.

En Alicante se han rondado este miércoles los 25 grados / Héctor Fuentes

Las máximas serán todavía elevadas en el litoral y prelitoral, aunque menos, con 26 grados en Orihuela y Elche, 25 en Alicante, y 21 en Alcoy y Dénia.

Y el viernes se espera cielo con intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este, moderado del noreste en el litoral y flojo a moderado en el resto. Las máximas se situarán en los 22 grados en Alicante y Elche, 21 en Orihuela y Dénia y 18 en Alcoy.

Para el sábado, a nivel autonómico, Aemet espera en la mitad sur de la Comunidad, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta; en la mitad norte, predominio de poco nuboso, sin descartar algún chubasco aislado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. En el litoral de Alicante, viento moderado del noreste y en el resto, viento flojo de componente este con intervalos de moderado.