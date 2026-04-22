Así demuestra el Campus de Alcoy estar a la vanguardia en robótica e innovación tecnológica en España

El equipo Gromep (Grupo de Generación Espontánea) del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) se ha proclamado campeón nacional del concurso Eurobot, celebrado en la Universidad de Alcalá. Este destacado logro sitúa al campus alcoyano como referente en el ámbito de la robótica y la innovación tecnológica a nivel nacional, según ha informado este miércoles la UPV.

El equipo, formado por los estudiantes Laura Vidal Martínez, Claudia Vidal Martínez, Daniel Ferrándiz Romero, Emilio Barea Sanchis, Gabriela Vanessa Dias Gamboa, Iván Prats Escuriola, Javier Pérez Trujillo, Juan García Rodenas, Pau Vaya Giner y Unai Mollá Caballero, junto al profesor Jaime Masiá, ha demostrado un alto nivel técnico, capacidad de trabajo en equipo y una gran dedicación durante toda la competición.

Tras este éxito, el equipo representará a España en la fase internacional de Eurobot, que se celebrará en Francia del 13 al 16 de mayo, donde competirán con equipos de todo el mundo.

Estudiantes con paraguas un día de lluvia en el campus de Alcoy de la UPV. / Juani Ruz

Este tipo de logros reflejan la calidad de la formación que se imparte en el Campus de Alcoy, donde se ofrece, entre otras titulaciones, el Grado en Informática Industrial y Robótica, además de grados en distintas ingenierías, Inteligencia Artificial y Administración y Dirección de Empresas (ADE). Una formación orientada a la práctica, la innovación y la empleabilidad.

Estudiar y vivir en Alcoy

El Campus de Alcoy de la UPV ofrece una experiencia universitaria cercana y personalizada, con más de 2.700 estudiantes, grupos reducidos y un trato directo entre el profesorado y el estudiantado, lo que favorece el acompañamiento académico y el éxito formativo, según han destacado desde la universidad.

Ubicado en pleno entorno urbano, el campus se integra de forma natural en la ciudad y permite acceder fácilmente a todos los servicios necesarios para la vida universitaria: transporte, deporte, cultura, ocio y alojamiento, sin largos desplazamientos ni costes añadidos. Alcoy es una de las ciudades universitarias más económicas de España y de la Comunitat Valenciana, con un coste de vida notablemente inferior al de las grandes ciudades y pisos más baratos para el estudiantado, entre un 30 y un 50% más barato.

Esta ventaja económica se combina con el prestigio de la Universitat Politècnica de València, una universidad pública reconocida en el ámbito nacional e internacional, lo que convierte a Alcoy en una opción muy atractiva para cursar un grado universitario de calidad sin un elevado coste de vida.

Alcoy es una ciudad intermedia, segura y acogedora, con una alta calidad de vida y un marcado carácter industrial, estrechamente vinculado al tejido empresarial del entorno. Esta conexión facilita las prácticas en empresa y refuerza la empleabilidad del estudiantado desde los primeros cursos.

La formación se completa con una clara proyección internacional, gracias a programas de movilidad y becas como Erasmus+ y PROMOE, y con un entorno natural privilegiado, que contribuye al bienestar y a una experiencia universitaria equilibrada.