El pleno de Alcoy (esta vez sí) desbloquea inversiones urgentes ante el presupuesto prorrogado

El pleno ha dado luz verde a dos modificaciones de crédito del presupuesto prorrogado para afrontar de forma inminente inversiones que no pueden esperar a las cuentas de 2026, que se encuentran en vías de aprobación a través de una cuestión de confianza que hace que no puedan entrar en vigor hasta al menos junio.

Por ello, el gobierno municipal formado por PSOE y Compromís ha llevado a un pleno extraordinario este miércoles esta propuesta, que ha salido adelante con el apoyo, esta vez sí, de Guanyar, que ha respaldado las dos, y del PP en caso de una de ellas. Así, se han desbloqueado una serie de inversiones urgentes, una semana después de que PP, Vox y Guanyar rechazaran por segunda vez las cuentas, ligadas a la cuestión de confianza.

El ejecutivo ha destacado que esta inyección económica busca "garantizar la inversión municipal en proyectos como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la cubierta del pabellón Miguel Sarasa o el consultorio de la Zona Alta", Actuaciones que "no pueden sufrir ninguna demora en el tiempo".

Guanyar ha respaldado las dos propuestas del equipo de gobierno de PSOE y Compromís y el PP una de ellas

En concreto, estas modificaciones se plantean para poder ejecutar la reparación de la cubierta del pabellón municipal Miguel Sarasa, la adecuación del consultorio de la Zona Alta, para que la empresa pública EMSA pueda asumir la gestión de la Escuela Municipal de Teatro y para completar el pago de la parte municipal de varios proyectos de la Zona de Bajas Emisiones (Next Generation II).

Por lo que respecta a esta última partida, la modificación de crédito es necesaria para sufragar el porcentaje municipal de diversas intervenciones financiadas con fondos europeos como la mejora de la accesibilidad entre el paseo de Cervantes y el paseo Juana Moreno, donde se está construyendo un ascensor. También se incluye la mejora de la accesibilidad en el propio paseo Juana Moreno y su entorno.

Locales adquiridos para el consultorio de la Zona Alta de Alcoy / INFORMACIÓN

Por lo que respecta a la cubierta del pabellón municipal Miguel Sarasa, resulta apremiante para comenzar la obra con la mayor celeridad posible y desarrollar los trabajos a lo largo del verano, época en la que no se utiliza la instalación deportiva.

Y es que en el caso de que no hubiera salido adelante la modificación, se habría generado un grave problema a una multitud de clubes y deportistas de la ciudad, afectando especialmente al Patín Alcodiam Salesiano, equipo de Alcoy que milita en la máxima categoría y que se vería impedido para empezar la pretemporada y la liga en su pista habitual, viéndose obligado a buscar otro espacio para entrenar y jugar la primera parte de la competición.

Por otro lado, la adecuación del consultorio de la Zona Alta es otra intervención de primer orden que requiere ejecutarse lo antes posible para que el espacio sanitario pueda estar operativo y atender al vecindario. Asimismo, la asunción de la gestión de la Escuela Municipal de Teatro por parte del EMSA necesita el inicio de los trámites administrativos de forma inmediata para llegar a tiempo al inicio del nuevo curso. Si no se aprueba ahora, los plazos no permitirán tenerlo todo listo.

Coyuntura administrativa extraordinaria

Esta convocatoria de urgencia se produce en un contexto administrativo particular. Cabe recordar que, tras someter la aprobación del presupuesto municipal a una cuestión de confianza que fue rechazada, la oposición dispone todavía de tres semanas para presentar un candidato y formalizar una moción de censura imposible por la negativa de Guanyar. Así, pasado ese plazo el presupuesto pasará a exposición pública y se aprobaría pasado ese plazo de forma automática.

"Sin embargo, esperar a que se cumplan esos plazos legales haría que fuera demasiado tarde para poder ejecutar estas tres actuaciones a tiempo y garantizar la prestación de los servicios afectados", han manifestado desde el ejecutivo.

Me comprometo a dar máxima transparencia y publicidad a todo aquello que hacemos desde el gobierno municipal y que sea bueno para la ciudad de Alcoy Toni Francés — Alcalde de Alcoy

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, destaca la urgente necesidad de dar luz verde a estas intervenciones: "Esta actuación se hace exclusivamente pensando en el beneficio de la ciudadanía, dado que la modificación de crédito planteada trata de garantizar que no se pierdan fondos europeos, que nuestros deportistas puedan competir en su ciudad, que el barrio de la Zona Alta tenga las instalaciones que merece y que nuestra escuela de teatro funcione con normalidad el próximo curso".

En el pleno, que no ha durado ni cinco minutos, el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha "ratificado nuestro compromiso y celebramos que la empresa pública asuma la Escuela Municipal de Teatro. Ese es el camino que tiene que seguir el Ayuntamiento", en referencia a la municipalización de servicios públicos.

Y también ha querido "felicitar al gobierno por la extensa campaña publicitaria" para dar a conocer la importancia de aprobar estas modificaciones de créditos, agradeciendo sus palabras el alcalde Toni Francés que ha manifestado que "me comprometo a dar máxima transparencia y publicidad a todo aquello que hacemos desde el gobierno municipal y que sea bueno para la ciudad de Alcoy".

Compromís

Por su parte Compromís ha puesto en valor el "paso definitivo para hacer realidad las obras de adecuación del nuevo consultorio de la Zona Alta", después de que el pleno haya aprobado la modificación de crédito. La semana pasada, la formación ya anunció que el proyecto estaba prácticamente terminado, a falta de unas adaptaciones técnicas. Un proyecto que Guanyar ha recordado esta semana formaba parte del pacto para aprobar las cuentas de 2024 y 2025, y que ha sido por ello que ha cristalizado.

Desde Compromís seguiremos garantizando que se avanza para hacer realidad el nuevo consultorio en la Zona Alta Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy (Compromís)

Desde Compromís han destacado que la nueva ubicación del consultorio "se trata de una reivindicación histórica de los vecinos del barrio, que ya quedó recogida en el Pacte del Parterre como una de las actuaciones prioritarias exigidas por Compromís". En este sentido, han recordado que "durante el final de 2023 y 2024 se trabajó intensamente en la redacción de los documentos técnicos que tenían que definir las necesidades del futuro consultorio, así como en la búsqueda del mejor emplazamiento dentro del barrio".

"Fruto de este trabajo previo, el 2025 se desarrolló el proceso de compra del nuevo espacio y se adquirieron dos locales situados entre la calle El Camí y la calle Doctor Guerau, que permitirán ubicar esta nueva equipación sanitaria en un espacio más adecuado y accesible para la ciudadanía. Ahora, en 2026, el proyecto entra en la fase de ejecución con el impulso de las obras de adecuación".

El vicealcalde, Àlex Cerradelo, se ha mostrado satisfecho por este nuevo paso y afirma que “desde Compromís seguiremos garantizando que se avanza para hacer realidad el nuevo consultorio en la Zona Alta”.

Y el edil de Salud Pública, Carles Sansalvador (Compromís), se ha sumado a las palabras de Cerradelo, destacando que “desde la concejalía hemos estado trabajando constantemente para tener este nuevo consultorio de la Zona Alta, mejor ubicado y más accesible. Y hoy está mucho más cerca”. También, ha seguido exigiendo “la implicación de la Generalitat”.

Desde la concejalía de Salud Pública hemos estado trabajando constantemente para tener este nuevo consultorio de la Zona Alta, mejor ubicado y más accesible Carles Sansalvador — Concejal de Salud Pública de Alcoy (Compromís)

Con todo, desde Compromís han celebrado "estar haciendo realidad, junto con los vecinos, esta nueva ubicación del consultorio de la Zona Alta, una demanda largamente reivindicada". Y en cuanto a las recientes críticas de Guanyar al respecto, han señalado que “pensamos que se equivocan de adversario; quienes defendemos la sanidad pública tenemos que trabajar unidos. Por eso desde Compromís seguiremos trabajando y haciendo realidad el nuevo consultorio”.

Guanyar

El pasado lunes Guanyar emitió un comunicado tras anunciar Compromís que se avanzaba en la puesta en marcha de esta actuación. Mari Carmen Paredes, la edil de la plataforma ciudadana, manifestó que "la necesidad de un consultorio más accesible es una demanda histórica del barrio, conocida por todos los grupos políticos. Sin embargo, si hoy este proyecto es una realidad en marcha, es gracias a la insistencia de Guanyar".

Así, ha recordado que "en el presupuesto de 2024, Guanyar condicionó su abstención a la inclusión de una partida para la compra y adecuación del local del futuro consultorio, puesto que no aparecía en ningún lugar, y sin esta exigencia esta inversión no habría sido garantizada. Además, ante la falta de ejecución durante 2025, volvimos a exigir que se cumplirá este compromiso. Esta presión hizo posible una modificación de crédito que finalmente permitió comprar el local. Hecho que posibilitó aprobar los presupuestos en abril de ese año".

Si hoy el proyecto del consultorio de la Zona Alta es una realidad en marcha, es gracias a la insistencia de Guanyar Mari Carmen Paredes — Concejal de Guanyar Alcoi

Así, Guanyar ha insistido en que "esta actuación no es iniciativa del gobierno municipal, sino resultado directo de las exigencias de la plataforma".

Paredes considera "cínico que ahora el vicealcalde Àlex Cerradelo y el regidor de Salud Publica Carles Sansalvador, los dos de Compromís, se presentan continuamente como responsables de un proyecto que no supieron impulsar cuando tenían la responsabilidad de hacerlo desde el gobierno, y que reiteradamente quieren colgarse un mérito que no se corresponde".

Guanyar asegura que ha trabajado "de manera constante e insistente, muchas veces forzando la demanda hasta los extremos, pero con resultados finales positivos. Y en este caso consideran que los hechos demuestran que estar en el gobierno no significa ser determinante si no se tiene la capacidad de incidir realmente en la gobernabilidad, como le pasa en Compromís".

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