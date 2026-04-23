Alcoy da inicio al Año Jubilar en honor a San Jorge
Una misa y la posterior procesión con la reliquia hasta el templo de San Jorge marcan el inicio del Año Santo
Alcoy ya de lleno en el Año Jubilar extraordinario para conmemorar el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. La ciudad ha iniciado en la tarde de este jueves este Año Santo con una misa de apertura al Año Jubilar en la parroquia arciprestal de Santa María, en el día de San Jorge.
La homilía ha estado presidida por el alicantino José Vilaplana, obispo emérito de Huelva, enviado especial de Enrique Benavent, Arzobispo de Valencia.
En la misa se ha leído el decreto de concesión por parte del Vaticano del Año Jubilar. Y ha sido el Sant Jordiet Mateo Vilaplana el primero en besar la reliquia.
Después ha tenido lugar una procesión con la reliquia del santo desde Santa María a la parroquia de San Jorge, templo jubilar, donde Vilaplana ha presidido la apertura de la Puerta Santa.
Este Año Jubilar se prolongará hasta el 23 de abril de 2027, e incluye diversos actos festivos y culturales y celebraciones religiosas como misas jubilares y peregrinaciones para ganar la indulgencia plenaria, así como diferentes jubileos sectoriales, que realizarán parroquias, familias, jóvenes, catequistas, cofradías y asociaciones, entre otros grupos y entidades, un amplio programa promovido por la Asociación de San Jorge, cuyo vicario es Jesús Armando Fuentes, párroco en Alcoy.
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