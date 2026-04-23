La I Gala Pedaleando con Ainhoa recauda 28.000 euros en Ibi para la investigación contra el cáncer infantil

La I Gala Benéfica de la Fundación Pedaleando con Ainhoa, celebrada en Ibi la pasada semana, ha logrado recaudar un total de 28.000 euros, que se destinarán a seguir impulsando la investigación contra el cáncer infantil a través de las líneas científicas que la entidad apoya de forma continuada.

El evento reunió a más de 200 personas entre representantes institucionales, comunidad médica e investigadora, tejido empresarial y sociedad civil en una velada marcada por la emoción, el compromiso y la solidaridad. Entre los asistentes destacaron la pediatra y divulgadora Lucía Galán, así como equipos investigadores de los proyectos apoyados, representantes políticos -entre ellos diputadas y alcaldes de la zona- y numerosos empresarios y colaboradores, según han informado este jueves desde la organización.

Cada aportación, cada gesto de apoyo, nos acerca un poco más a nuestro objetivo: que la investigación siga avanzando y que podamos ofrecer esperanza real a los niños y sus familias Laura Esteve — Presidenta de la Fundación Pedaleando con Ainhoa

La Fundación Pedaleando con Ainhoa, radicada en Ibi, colabora actualmente con dos líneas de investigación de alto impacto. Por un lado, la desarrollada en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (València), que se centra en la aplicación de la biopsia líquida en oncología pediátrica. Esta técnica permite detectar y monitorizar tumores a través de una muestra de sangre, facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.

Por otro, apoya un proyecto en el CIMA Universidad de Navarra, que explora el uso de virus oncolíticos en oncología pediátrica, una innovadora estrategia terapéutica que utiliza virus modificados para atacar de forma selectiva las células tumorales y que busca comprender mejor los mecanismos biológicos de la enfermedad para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas más precisas y personalizadas.

Destino de la recaudación

En este marco, la recaudación obtenida se incorpora a la estrategia de financiación sostenida que la fundación impulsa para garantizar continuidad, estabilidad y capacidad real de impacto en los proyectos científicos que respalda. Más allá de acciones puntuales, Pedaleando con Ainhoa trabaja para consolidarse como un vehículo activo y constante de canalización de recursos hacia la investigación, contribuyendo a que los equipos científicos puedan avanzar con mayor seguridad y proyección en el tiempo.

Durante la gala, se hizo entrega de dos reconocimientos especiales a personas y equipos que acompañaron de forma directa a Ainhoa y su familia a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.

Por un lado, a Lucía Galán, por su cercanía, compromiso y labor de acompañamiento. Por otro, al equipo de la Unidad de Hospitalización a Domicilio Pediátrica, cuya labor permite que los niños puedan recibir todos los cuidados necesarios en su propio hogar, sin alterar su entorno cotidiano.

Más allá de la atención clínica, este equipo ofrece un soporte altamente especializado que hace posible gestionar situaciones de gran complejidad médica en el ámbito familiar. En el caso de Ainhoa, este acompañamiento fue realizado por las profesionales Nuria Martínez Pastor, Marieli Valeiro y Rebeca Gracia, a quienes la Fundación quiso reconocer por el rigor, la responsabilidad y la humanidad que definen su trabajo diario.

La presidenta de la Fundación, Laura Esteve, quiso agradecer públicamente el respaldo recibido: “La respuesta ha sido emocionante. Cada aportación, cada gesto de apoyo, nos acerca un poco más a nuestro objetivo: que la investigación siga avanzando y que podamos ofrecer esperanza real a los niños y sus familias”.

Esteve subrayó además la necesidad de consolidar este compromiso en el tiempo: “Nuestro reto es construir un modelo de apoyo estable a la investigación. Invertir en ciencia no es una acción puntual, es una responsabilidad sostenida que requiere continuidad, compromiso y visión a largo plazo.”

El caso de Ainhoa

La Fundación Pedaleando con Ainhoa nace de la experiencia personal de Laura y David, padres de Ainhoa, diagnosticada con un tumor cerebral para el que no existía una cura posible, únicamente cuidados paliativos. Ainhoa falleció con tan solo 7 años, dejando una huella imborrable que hoy se transforma en un proyecto con propósito. Pedaleando con Ainhoa es, precisamente, la forma de convertir el dolor y el vacío en acción, trabajando para que el camino de otros niños y sus familias sea distinto al que ellos tuvieron que recorrer.

Tres pilares

Con ese objetivo, la Fundación articula su labor en torno a tres pilares fundamentales: la investigación, como eje prioritario para impulsar avances reales en el tratamiento del cáncer infantil; la humanización de hospitales, promoviendo entornos más amables y adaptados a las necesidades emocionales de los niños; y el apoyo a los cuidados paliativos pediátricos, garantizando acompañamiento, dignidad y alivio cuando la curación no es posible. Tres líneas de actuación que dan sentido a cada iniciativa y que convierten cada aportación en una inversión directa en esperanza.

En España, más de 1.500 niños son diagnosticados de cáncer cada año. Aunque la supervivencia ha mejorado significativamente en las últimas décadas, aún existen tumores pediátricos que requieren mayor inversión y desarrollo científico. En este contexto, iniciativas como la Fundación Pedaleando con Ainhoa contribuyen a acelerar ese progreso, conectando solidaridad y ciencia. Y a dar esperanza.