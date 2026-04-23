Lluvias entre el viernes y el sábado y tiempo primaveral para la próxima semana en Alicante

Adiós a los 30 grados en el interior de la provincia. Alicante recupera desde este jueves valores típicos de la primavera, pudiéndose registrar chubascos entre el viernes y el sábado acompañados de barro por la presencia de polvo sahariano en suspensión. Y para la próxima semana se prevén temperaturas ajustadas a esta época del año.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que después del repunte de temperaturas que se ha registrado en los últimos días "entra una pequeña vaguada y eso significa inestabilidad, posibilidad de que se formen algún chaparrón. Vendrá acompañada de barro, especialmente el viernes", y el sábado a primera hora.

En cuanto al resto del fin de semana, "los modelos que antes pintaban la cosa mal van mejorando y ya a partir del sábado a media mañana y todo el domingo no hay riesgo de precipitaciones. Pero las temperaturas ya no van a subir tanto".

Así, se esperan máximas el viernes y el sábado entre los 18 y los 22 grados, muy lejos de los más de 30 que se han alcanzado varios días en la provincia, sobre todo en El Comtat.

Sobre cómo va a evolucionar después, "la semana que viene va a ser una semana de temperaturas primaverales, conformación de nubes, se puede escapar algún pequeño chaparrón, especialmente en el interior de la provincia Es decir posibilidad de inestabilidad, de chubascos, pero nada de importancia, nada de precipitaciones de gran cuantía".

Esperamos temperaturas acomodadas a la época del año tanto el fin de semana como la próxima semana. Tiempo típicamente primaveral Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, el catedrático de Análisis Geográfico Regional espera "temperaturas acomodadas a la época del año tanto el fin de semana como la próxima semana. Tiempo típicamente primaveral" tras vivir en los últimos días una situación más propia del mes de junio en la provincia, sobre todo en zonas prelitorales y del interior, ya que la costa se libró de valores más elevados gracias a la brisa marina.

Por su parte desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han explicado que "continuamos en zona de estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, pero el fortalecimiento del anticiclón entre Escandinavia y las islas británicas favorece que por su flanco sur el viento haya girado a componente este, más húmedo y fresco".

Aemet ha señalado que la abundante nubosidad y el viento de levante van a dar lugar a un descenso casi generalizado de las temperaturas máximas, que se notará menos en el litoral de Alicante, donde los valores en los últimos días tampoco fueron excesivamente elevados, ya que se rondaron los 25 grados. Así, por ejemplo en El Comtat se espera un desplome de 10 grados o más en las temperaturas máximas.

Además, este jueves a mediodía Aemet ha activado hasta las 6:00 horas del viernes el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia de Alicante, que abarca desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada.

En cuanto a las máximas de este jueves, el valor más alto se ha registrado en Finestrat, con 28,4 grados, seguido de La Vila Joiosa con 28,2, Xixona (Montnegre) con 27,1, Aspe, Alicante (El Moralet) y Crevillent con 26,8 y Elda con 26,5 grados, según la red de Avamet.

Previsión

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes cielo con intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este, moderado del noreste en el litoral y flojo a moderado en el resto. Las máximas serán de 22 grados en Alicante y Elche, 21 en Orihuela y Dénia y 18 en Alcoy.

Para el sábado, a nivel autonómico, en la mitad sur de la Comunidad se esperan intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. En el litoral de Alicante, viento moderado del noreste. La máxima se prevé de 21 grados en Dénia, 20 grados en Alicante, Elche y Orihuela, y 19 grados en Alcoy.