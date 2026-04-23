El reparto de tres toneladas de pólvora para los Moros y Cristianos de Alcoy se moderniza

Se moderniza el tradicional reparto de pólvora para los Moros y Cristianos de Alcoy. La Asociación de San Jorge ha puesto en marcha este jueves la distribución de las casi tres toneladas de pólvora que se emplearán el próximo lunes, Día del Alardo, en el cierre de las fiestas.

El reparto se realiza entre este jueves y viernes en el Alberg Baradello de Moya, situado en el paraje del Preventori, bajo supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local.

El reparto ha sido supervisado por la Guardia Civil / Juani Ruz

Y Antonio Arques, vocal de la asociación, ha explicado durante el inicio de la entrega del material pirotécnico que "la principal novedad es el código QR para el reparto de la pólvora. El nuevo programa informático permite agilizar la solicitud de pólvora y controlarla perfectamente, de forma que se han acabado los tiques, todo va por código QR".

Así, estos códigos "nos dice quién es el festero, cuántos kilos de pólvora y pistones tiene asignados, y el número de su cantimplora, de forma que queda trazado todo durante las fiestas, hasta que devuelvan la cantimplora".

Suplentes

Otra novedad es que este año se han habilitado suplentes de tiradores, de forma que algunas personas que no tiene pólvora se han podido apuntar a través de un código rojo para que en el caso de que sobre pólvora, se les asigne una cantimplora a última hora de la recogida, ya que no puede sobrar ninguna cantimplora.

Dos festeros tras recoger sus cantimploras de pólvora / Juani Ruz

La cantidad total es de 2.961 kilogramos de pólvora, lo que supone un ligero incremento de 62 kilos respecto a los 2.898 entregados el año pasado.

El reparto se lleva a cabo este jueves de 10:00 a 18:00 horas, y el viernes de 9:30 y las 12:30 horas, para unos festejos que arrancan el próximo sábado 25 de abril, aunque ya este viernes se celebra el Día de los Músicos, víspera de los días grandes.

Para poder retirar el material, las personas autorizadas deberán presentar el código QR correspondiente, ya sea en formato digital o impreso, requiriéndose también el documento de identidad y la licencia de avancarga.

Cajas donde se guardan las cantimploras en el Preventori / Juani Ruz

En caso de recoger la pólvora asignada a otro festero, será necesario indicar el nombre de la persona con la que se comparte la cantimplora en el apartado de cotitular situado bajo el QR, siendo requisito indispensable que esta figure en el listado oficial de tiradores titulares o suplentes, sin que sea suficiente tener únicamente la licencia.

La normativa establece límites claros para el transporte en los vehículos, fijando un máximo de cuatro kilos si viajan dos personas, y de dos kilos si solamente acude una.

Toda persona que ha solicitado pólvora tiene la obligación de recogerla y, con el nuevo sistema establecido, la organización conocerá con exactitud quién no lo ha hecho. Así, con el fin de agotar completamente las existencias, durante la última hora del operativo de reparto los suplentes podrán adquirir la pólvora, momento en el que la entrega dejará de estar garantizada para los titulares.