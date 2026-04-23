El Sant Jordiet estrena corcel en los Moros y Cristianos de Alcoy

Tras al menos 150 años, el Sant Jordiet cambia el caballo de la Aparición para las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy que inician sus días grandes este sábado.

El Alférez Moro 2026 de la filà Realistas, Miguel Espí Mayor, ha entregado este jueves la réplica del corcel, que será el que a partir de ahora se empleará para el emblemático acto con el que se cierran los festejos.

Así, gracias a esta iniciativa de la Alferecía Mora de este año, el original, que data de al menos siglo XIX, se podrá poner en valor y conservar en las mejores condiciones, al mismo tiempo que se da continuidad a esta tradición en óptimas condiciones de seguridad, estabilidad y vistosidad.

Es algo muy ilusionante, que comenzó en Alcoy entre amigos y una cadena de favores para que todo el mundo que quisiera sumar para este proyecto que es para Alcoy Miguel Espí Mayor — Alférez Moro de las Fiestas de Alcoy 2026

El acto ha tenido lugar en la plaza de Espanya, contando con la presencia de autoridades, entre ellos el alcalde Toni Francés y el presidente de la Asociación de San Jorge, Francisco García, y del propio Sant Jordiet, Mateo Vilaplana Blaak, de la filà Llana, que ha podido subirse al nuevo corcel sobre el que cabalgará el lunes cuando concluyan las fiestas.

La réplica se ha basado en un profundo estudio del caballo que ha incluido radiografías y la elaboración de un libro, siendo además datada su antigüedad. Todo a cargo de la Alferecía. Y también se ha empleado una foto histórica del siglo XIX, todo aprovechando el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, para proceder a este reemplazo.

Imágenes del nuevo caballo de Sant Jordi / Juani Ruz

El citado estudio, con una probabilidad del 88,9 %, sitúa la construcción entre 1693 y 1878, siendo lo más probable que se realizara entre los años 1810 y 1878.

Esta sustitución, según han informado desde el Ayuntamiento, garantizar la seguridad y continuidad de este acto, así como preservar y restaurar la pieza original como patrimonio histórico, en un proyecto del alférez que ha contado con el apoyo del Consistorio y la Asociación de San Jorge.

El caballo original, a la izquierda, y el nuevo / Juani Ruz

El alférez ha explicado durante el acto que esta iniciativa "es algo muy ilusionante, que comenzó en Alcoy entre amigos y una cadena de favores para que todo el mundo que quisiera sumar para este proyecto que es para Alcoy", recordando que "todos hemos soñado alguna vez estar subidos a ese caballo", esperando que "este caballo duré 150 años más.

Sant Jordiet 2026

Por su parte el Sant Jordiet ha explicado que el nuevo caballo "me gusta" y que su traje lo ha diseñado su abuela, sin querer adelantar detalles de las flechas que empleará en el cierre de los festejos cuando protagonice la Aparición del Sant Jordiet.