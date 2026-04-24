Alcoy enciende sus fiestas al compás de 22 bandas de música

22 bandas de música han dado inicio este viernes a los Moros y Cristianos de Alcoy bajo la dirección del José María Valls Satorres, y con la mirada puesta en el cielo por la lluvia intermitente.

La Festa del Pasdoble ha culminado con el Canto del Himno dirigido por este prestigioso compositor alcoyano, dando así por inauguradas las fiestas, que vivirán este sábado su primer día grande con las Entradas, y que se alargarán hasta el lunes.

De esta forma Alcoy ha dado inicio oficialmente a los Moros y Cristianos en honor a San Jorge, sin que la fina lluvia que ha caído en algún momento haya afectado ni deslucido este arranque festero.

Los grupos locales de dulzainas y tabales han sido los que han dado inicio al acto poco antes de las 19:00 horas. En concreto han sido el Grup de Dolçaines i Tabaleters La Cordeta, la Colla Rebuig, el Grup de Dolçaines i Tabaleters La Degollà y el Grup de Dolçaines i Tabals Barxell, que bajo la dirección de Nacho Pascual Moltó han interpretado la pieza "Sari La Modista", compuesta por el mismo director.

Después ha arrancado la Festa del Pasdoble desde la avenida del País Valencià, encabezando el pasacalles la Unió Musical d’Agres, saliendo cada cuatro minutos una nueva banda de las diferentes poblaciones que visitan Alcoy.

La última de las 17 agrupaciones que forman parte del concurso ha sido la Societat Musical Turisense de Torís. Seguidamente, ha desfilado la Unió Musical de Planes, ganadora del certamen del año pasado, y a continuación han cerrado el acto las cuatro bandas de Alcoy: la Agrupació Musical Serpis, la Societat Musical Nova d’Alcoi, la Corporació Musical Primitiva y la Unió Musical d’Alcoi.

En total han sido 22 formaciones musicales de las cuales han concursado 17, todas excepto vencedora del pasado año y las cuatro de Alcoy.

Una vez todas las bandas han llegado a la plaza de Espanya, ha sido el esperado momento en el que José María Valls Satorres se ha dirigido a ellas y a todos los alcoyanos para interpretar y cantar el Himno de Fiestas, dando por iniciadas unas fiestas muy especiales, por la celebración del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, así como el Año Jubilar concedido por el Vaticano y que empezó el jueves.

Este sábado se celebra el Día de las Entradas, con la Entrada de Cristianos a las 10.30 horas y la Entrada de Moros a las 17.00 horas. El domingo se celebrará el Día de San Jorge y el lunes llegará la batalla con el Día del Alardo.

José María Valls Satorres

Valls Satorres cuenta con una extensa y reconocida trayectoria musical. Recientemente nombrado Hijo Predilecto de Alcoy, es uno de los compositores más prolíficos y de mayor éxito del panorama de la música de moros y cristianos.

A lo largo de su vida, ha forjado un legado incalculable con obras tan emblemáticas como "Pas als Maseros" -pieza fundamental que definió un nuevo estilo para la escuadra-, "Farolero" o la marcha solemne "23 d'abril".

Su amplia producción se extiende más allá de la música festera, abarcando también composiciones sinfónicas, piezas para orquesta y banda, y una constante labor de investigación que ha enriquecido enormemente el patrimonio sonoro alcoyano.

Con su participación este año, Valls Satorres alcanza un hito histórico al convertirse en la segunda persona, tras el maestro Amando Blanquer, que repite el privilegio de dirigir el Himno de Fiestas.

Este honor, que ya ostentó por primera vez en el año 1984, supone un firme reconocimiento institucional y ciudadano a toda una vida dedicada al engrandecimiento de la identidad musical de Alcoy, manteniendo vivo el espíritu de una tradición que une generaciones en la plaza de Espanya.

El Himno de Fiestas

El Himno de Fiestas proviene de la marcha mora "El Sig", extraída de la zarzuela "La Bella Zaida", compuesta por Gonzalo Barrachina (1869-1916). En el año 1917, como homenaje póstumo al maestro, fue declarada Himno de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy, con letra del periodista Eugenio Moltó. El texto original estaba escrito en castellano y su traducción al valenciano la realizó el poeta José Sanz Moya.

Cabe señalar que la Asociación de San Jorge ha puesto a disposición de toda la ciudadanía el repertorio musical íntegro de estas próximas fiestas a través de su portal web.