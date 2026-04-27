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San Jorge vuelve a guiar a Alcoy con un nuevo corcel

La Embajada Cristiana con una Estafeta con otra mujer a caballo, un espectacular Alardo y la Aparición de San Jorge con un nuevo caballo ponen el broche de oro a una brillante Trilogía Festera

Aparición de San Jorge con su nuevo corcel.

Aparición de San Jorge con su nuevo corcel. / Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

San Jorge vuelve a interceder para guiar a los cristianos a la victoria en Alcoy. Y lo ha hecho en una jornada muy especial en la que por primera vez han sido mujeres las que han cabalgado en la Estafeta. Y el Sant Jordiet ha estrenado 150 años después corcel para cerrar la Trilogía Festera del 750 aniversario del patronazgo del santo.

Así, tras la contundente victoria de la mañana por parte de la meda luna, los cruzados ha respondido con una fenomenal ofensiva que ha culminado con la reconquista del castillo y la Aparición de San Jorge y el lanzamiento de miles de flechas.

El programa de la tarde ha arrancado sobre las 16:30 horas con la Estafeta y la Embajada Cristiana. Si por la mañana había sido Almudena Pastor (filà Marrakesch) la primera mujer que ha cabalgado en la Estafeta, por la tarde ha repetido mujer, en este caso Sandra Terol, de la filà Andaluces. Ha sido ella quien ha llevado el pergamino con las condiciones hasta los pies de la atalaya, donde los moros han hecho trizas la propuesta, emprendiendo un veloz regreso a lomos de un caballo blanco para informar a su capitán de la negativa a rendirse de los musulmanes.

Así, el protagonismo ha vuelto a los embajadores, que tras no llegar a acuerdo alguno han pasado a hablar los arcabuces con el Alardo. La batalla en la que entre la mañana y la tarde se han empleado 2.960 kilos de pólvora y que ha acabado con la victoria cristiana, dando paso después al mágico acto de la Aparición de San Jorge, donde Mateo Vilaplana Blaak, de la fila Llana, ha encarnado al Sant Jordiet a lomos de su nuevo caballo.

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De esta forma San Jorge ha aparecido sobre las almenas del castillo, rememorando a caballo sobre la fortaleza su intervención decisiva de 1276, con el lanzamiento de miles de flechas mientras sonaba, por última vez, el Himno de la Fiesta, y se disparaba el castillo de fuegos artificiales. Un broche de oro para unas Fiestas de Moros y Cristianos, de nuevo, para la historia.

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