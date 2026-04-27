La media luna ruge en Alcoy con una mujer por primera vez a galope

La última jornada de los Moros y Cristianos arranca sacudiendo Alcoy con el atronador combate de arcabucería y haciendo historia. Si el pasado año por primera vez una mujer ocupaba uno de los cargos principales, el de la Alferecía Mora con Ana Gisbert Mira-Perceval, en 2026 otra fémina ha roto otro techo de cristal al ser la primera en protagonizar la Estafeta.

Así Almudena Pastor, de la filà Marrakesch, ha recorrido a caballo la calle Sant Nicolau para entregar el ultimátum del capitán moro, Nacho López, al líder cristiano, Javi Ferràndiz. Y tras el rechazo de los cristianos a rendirse, ha emprendido una veloz carrera para regresar con un corcel blanco y comunicar la negativa de los cruzados, dando paso a la Embajada Mora.

Un momento de Alardo / Juani Ruz

La jornada ha arrancado a primera hora con el acto del Contrabando con las filaes Andaluces y Labradores, que ha dado paso a las Guerrillas, con el despliegue de filaes en escaramuzas que presagiaban que la batalla estaba al caer.

El enfrentamiento de ambos bandos ha llegado hasta la fortaleza controlada por las huestes de la cruz. Hasta allí ha cabalgado la jinete de Marrakesch, descendiendo por la calle Sant Nicolau entre aplausos.

El embajador moro durante el acto de este lunes / Juani Ruz

Y después de que los cristianos hicieran trizas el pergamino con las condiciones de la rendición, la estafeta ha emprendido un raudo regreso para comunicar que la guerra estaba servida, salvo un improbable acuerdo al que no han llegado después los embajadores.

Entonces ha llegado el momento de los embajadores, con Óscar Martínez por el bando moro y Antonio Delgado por el cristiano, protagonizando un intenso enfrentamiento dialéctico que ha sido seguido atentamente por las cientos de personas que han asistido al acto matinal en el Día del Alardo en la plaza de Espanya, y que no han dudado en ovacionar y aplaudir sus intervenciones.

Un momento de la Embajada Mora, con los cargos cristianos en el castillo / Juani Ruz

Los parlamentos han acabado sin acuerdo, instando el emisario moro a los suyos al grito de "¡Viva Al-Azraq! !Tomemos el castillo!", a lo que el cristiano ha contestado "Alcoians! Per Sant Jordi i Aragó, a defensar la fe de Jesucrist!", desatándose una batalla de arcabuces en la que se preveían emplear 1,5 toneladas de pólvora, reservándose una cantidad similar para la batalla de la tarde. En total, casi 3.000 kilos de pólvora para este atronador Día del Alardo de Alcoy.

Al final el bando de la cruz ha claudicado, siendo vencido también en el enfrentamiento con espadas.

Reconquista

En la tarde del lunes llega la respuesta cristiana de la mano de San Jorge. La Estafeta, otra vez con una mujer, y Embajada Cristiana arrancan a las 16.30 horas, el Alardo de la tarde rugirá a las 17.30 horas y a las 21.30 será el momento de la Aparición de San Jorge, donde el Sant Jordiet, encarnado por Mateo Vilaplana Blaak, estrenará caballo para cerrar la Trilogía de los Moros y Cristianos, en el año en el que celebra el 750 aniversario del patronazgo del santo.