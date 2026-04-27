Siete salvamentos de abejas en dos días: la otra cara del trabajo de los bomberos en Alicante

Ni plaga ni peligro. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado este fin de semana siete salvamentos de colmenas, tal y como han comunicado. Salvar a las abejas no es una labor menor, estas actuaciones ponen en valor tanto la labor ambiental de las abejas como la intervención especializada de los equipos de emergencias. En uno de los casos, los Bomberos de La Montaña retiraron una colmena instalada en el tubo de extracción de una cocina en Muro de Alcoy, una operación que demuestra la complejidad de este tipo de actuaciones.

De las abejas depende gran parte de los cultivos mundiales / Agencias

¿Qué papel tienen las abejas?

El equilibrio del ecosistema se esconde en el zumbido de las abejas, que desempeñan un papel esencial en la naturaleza. Más del setenta y cinco por ciento de los cultivos dependen, en mayor o menor medida, de la polinización. Aunque no son los únicos agentes polinizadores, sí figuran entre los principales, y su actividad resulta clave para que muchas plantas den fruto. Sin ir más lejos, se sabe que buena parte de nuestra dieta está ligada a su trabajo silencioso.

Desde el Consorcio de Bomberos de Alicante destacan que, cuando aparece un enjambre o una colmena en entornos urbanos, la intervención requiere prudencia. Las abejas pueden mostrarse defensivas si sienten amenazado su hábitat, pero en fase de tránsito suelen estar centradas en buscar un nuevo lugar donde establecerse. Por ello, desde los Bomberos recuerdan siempre que, ante la presencia de un enjambre se debe no intervenir por cuenta propia y contactar con los servicios de emergencia para la gestión adecuada y segura de la colmena.

Desde el Consorcio insisten en evitar acciones que puedan alterarlas, como rociarlas o intentar espantarlas, y recomiendan mantener la distancia hasta que lleguen los profesionales.

Salvar a la reina

La labor de los bomberos en estos casos es distinta a la del apicultor, aunque trabajan de forma coordinada. Su prioridad es garantizar la seguridad de personas y mascotas, acordonar la zona y proceder a la retirada con equipos especializados. Siempre que es posible, el objetivo es rescatar la colmena sin exterminarla, trasladándola de forma segura para preservar a la reina y al enjambre.