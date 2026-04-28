El alcalde de l'Alqueria vuelve a designar como secretario a un peón tras pedir a la Generalitat el envío de un funcionario incompatible con el cargo

El bloqueo de l'Alqueria d'Asnar no tiene fin. El alcalde tránsfuga César Palmer ha vuelto a nombrar secretario-interventor accidental al peón de Servicios, que en su primera etapa no dio trámite a la moción de censura que llevados meses presentada. Todo tras un extraño intento para contar con un funcionario en condiciones que no ha fructificado, y que pone en cuestión si realmente tenía intención de que saliera adelante.

Y es que esto se produce después del fallido nombramiento de un funcionario acreditado, un movimiento que el PSOE y la edil Saray González, firmantes de la moción de censura, consideran una "estrategia deliberada" que tiene como objeto seguir alargando esta situación.

La conselleria comunica a Palmer que el funcionario que ha solicitado no puede ser nombrado al ser interino en un pueblo de Valencia y haber cursado la petición por un mecanismo incorrecto

La Dirección General de Administración Local de la Generalitat ha comunicado este martes al Ayuntamiento que la persona que ha solicitado sea destinada a l'Alqueria como secretario-interventor en régimen de acumulación, no puede ser nombrado por una incompatibilidad. Y además la solicitud se ha cursado por un mecanismo que no es el adecuado.

Juani Ruz

Palmer es el único integrante del equipo de gobierno y los otros seis ediles están en la oposición tras varias denuncias sobre supuestas irregularidades con su gestión del dinero público. Y la Generalitat le ha informado que el funcionario que solicita ejerce en el Ayuntamiento de Vallada (Valencia) como interino, por lo que al no ser funcionario de carrera no puede acumular dos puestos. Es incompatible.

Además, advierte que la solicitud no se ha realizado por el trámite telemático adecuado.

Nombramiento

Nada más llegar esta comunicación este martes, el alcalde ha vuelto a nombrar al peón de Servicio que había estado cerca de un mes, hasta el 13 de abril, de nuevo como secretario accidental, una medida del todo extraordinaria y que los firmantes de la moción de censura consideran ilegal.

Ante esta situación, los tres ediles del PSOE y González han denunciado este martes que el alcalde "fuerza una parálisis institucional intolerable para impedir el funcionamiento del Ayuntamiento y bloquear una moción de censura legalmente presentada".

"Estrategia deliberada de bloqueo"

Así, alertan de que "la resolución de la Dirección General de Administración Local que deniega la incorporación del supuesto secretario anunciado por la Alcaldía confirma lo que venimos denunciando desde hace semanas: el problema no es la falta de soluciones, sino una estrategia deliberada de bloqueo. No era una solución. Era una coartada. Y hoy ha quedado desmontada".

"Pero lo más grave es que este bloqueo no solo está paralizando la gestión municipal. También está impidiendo que se pueda convocar una moción de censura legalmente presentada, utilizando la ausencia de secretario como muro de contención política".

El PSOE y la concejal González denuncia que el alcalde solo busca alargar el bloqueo del Ayuntamiento y de la moción de censura

Una situación insólita que los cuatro ediles ya han llevado ante los tribunales, después de que el alcalde echará al anterior secretario alegando una incompatibilidad que la Diputación ha negado, y tras denunciar el funcionario irregularidades del alcalde (ex de Compromís) con el dinero público.

Después, se presentó una moción de censura para desbloquear la parálisis del Ayuntamiento que no ha sido tramitada por la falta de un secretario acreditado. Una moción que además ha sido archivada unilateralmente por el alcalde sin respaldo de informe alguno.

"Artimaña"

Los firmantes de la moción alertan que el último movimiento del alcalde proponiendo a una persona que no podía ocupar el cargo "sitúa esta crisis en un terreno todavía más grave", ya que "se está retrasando el nombramiento de secretario para impedir el funcionamiento normal del pleno y obstaculizar una moción de censura registrada conforme a la ley. Ya no hablamos solo de mala gestión. Hablamos de una utilización del bloqueo institucional con fines políticos. Eso es de una enorme gravedad democrática".

El alcalde César Palmer. / INFORMACIÓN

Así, "lejos de resolver la situación, el alcalde ha optado, además, por volver a nombrar como secretario-interventor accidental a un peón de servicios municipales, una decisión jurídicamente muy cuestionable que, lejos de solucionar nada, añade más inseguridad a los actos municipales".

"Y todo ello mientras se sigue ignorando la solución inmediata que hay sobre la mesa con la incorporación del anterior secretario, que permitiría desbloquear de manera inmediata el Ayuntamiento y convocar los órganos pendientes". Y es que la Diputación ha propuesto volver a destinar a este funcionario para sacar de la parálisis al Consistorio, algo que ha rechazado de plano Palmer.

La Diputación ha propuesto sin éxito volver a nombrar al funcionario que alertó de irregularidades con el dinero público y que Palmer cesó alegando una incompatibilidad que la Institución Provincial ha negado

Por todo ellos PSOE y González se pregunta "por qué se evita la única solución que resolvería mañana mismo tanto la parálisis administrativa como la convocatoria de la moción. La realidad es clara y grave: el alcalde está vetando a este funcionario porque denunció ante el Tribunal de Cuentas posibles irregularidades en la gestión de 6.300 euros en efectivo procedentes de la recaudación de la piscina municipal".

"Es decir, se está utilizando la administración pública como una herramienta de revancha personal y de protección de intereses propios. Cada día que pasa la sospecha es más evidente: el bloqueo no es una consecuencia. Es una estrategia".

Pueblo secuestrado

Los cuatro ediles advierten de que "mientras tanto, el municipio continúa secuestrado", sin aprobar el Plan Económico Financiero; sin liquidación del presupuesto de 2025; sin presupuesto de 2026; con facturas pendientes sin tramitar; con decisiones esenciales bloqueadas; y con una moción de censura legalmente presentada impedida de avanzar".

Así, han denunciado que "esto no es un simple atasco administrativo. Es una crisis institucional. Porque impedir de facto el funcionamiento de un Ayuntamiento para dificultar una mayoría alternativa legítima supone una deriva extremadamente grave".

Obligación legal

Explican que "no se puede utilizar la falta de secretario como parapeto para impedir que funcione la democracia municipal. Y, ante esto, el silencio del Partido Popular resulta cada vez más insostenible. Porque el PP gobierna en Diputación y Generalitat. Tiene capacidad para desbloquear esta situación. Pero, además, tiene una obligación legal".

Juani Ruz

Así, apuntan el PSOE y González que "hay que recordar lo que establece el artículo 36.1.b de la Ley de Régimen Local, que atribuye como competencia propia de las diputaciones la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, y determina expresamente que en los municipios de menos de 1.000 habitantes se debe garantizar la prestación de los servicios de secretaría e intervención".

"Por tanto, no estamos solo ante una cuestión de voluntad política. Estamos también ante una obligación legal que la Diputación no puede ignorar. Si no actúa, no solo estará avalando políticamente este bloqueo, sino incumpliendo el deber de asistencia que la ley le impone".

Los firmantes de la moción exigen la intervención de la Diputación como garante del servicio de secretaria

Por todo ello se preguntan públicamente lo siguiente: "¿Va a continuar el PP permitiendo esta situación? ¿Va a tolerar que se utilice la parálisis institucional para frenar una moción legalmente presentada? ¿Piensa intervenir para restaurar la normalidad democrática e institucional en l’Alqueria d’Asnar? ¿Por qué la Diputación no está garantizando el servicio de secretaría e intervención que la ley le obliga a asegurar?

Los firmantes de la moción exigen "el nombramiento inmediato de un secretario habilitado; la retirada de decisiones jurídicamente cuestionables; la convocatoria urgente de los plenos bloqueados; la tramitación inmediata de la moción de censura conforme a derecho; y que la Diputación y la Generalitat cumplan sus obligaciones y pongan fin a este bloqueo".

Un vehículo de la Guardia Civil pasa frente al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar este viernes, con vecinos que se han acercado para ver qué pasa con el Ayuntamiento / JUANI RUZ

Del mismo modo advierten de que "si persiste esta estrategia de impedir tanto la gestión ordinaria como la tramitación de la moción, habrá que depurar todas las responsabilidades políticas, institucionales y jurídicas que correspondan. Porque una cosa es disputar el gobierno. Otra muy distinta es bloquear un Ayuntamiento para impedir que la mayoría legal pueda expresarse. L’Alqueria d’Asnar no puede continuar gobernada desde la parálisis ni desde el bloqueo de la democracia municipal".

El primer edil ha reiterado su negativa en anteriores ocasiones a realizar cualquier declaración a INFORMACIÓN.