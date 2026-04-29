Alcoy abre el plazo para optar a 18 viviendas intergeneracionales de alquiler social

El Ayuntamiento de Alcoy ha abierto una nueva convocatoria para la cesión en régimen de alquiler social de 18 viviendas municipales situadas en el edificio intergeneracional de la carrer Sant Mateu, en los números 102 y 104. La iniciativa pretende facilitar el acceso a una vivienda digna y, al mismo tiempo, fomentar la convivencia, el apoyo mutuo y la inclusión social entre distintas generaciones.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 23 de abril y permanecerá abierto hasta el 22 de mayo de 2026. Las personas interesadas pueden tramitar su solicitud tanto de forma presencial en los registros habilitados como a través de la sede electrónica y la página web municipal.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 65 años que mantengan su autonomía personal y a jóvenes de entre 18 y 35 años. Además, se reserva un mínimo de cuatro viviendas para entidades del tercer sector y proyectos vinculados al ámbito universitario, con el objetivo de impulsar iniciativas de inclusión residencial.

Requisitos

Entre los requisitos para acceder a una de estas viviendas se encuentran estar empadronado en Alcoy con al menos un año de antigüedad, no disponer de otra vivienda en propiedad o uso, estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales y acreditar ingresos estables situados entre 1,5 y 3 veces el IPREM.

El edificio dispone de 18 viviendas -entre estudios diáfanos y pisos de un dormitorio- que cuentan con espacios comunes y servicios comunitarios pensados para favorecer la interacción vecinal. El alquiler mensual oscila entre los 210 y los 274 euros, según las características de cada inmueble. Los contratos tendrán una duración máxima de tres años en el caso de jóvenes y de hasta siete años para personas mayores. Como contraprestación, los adjudicatarios deberán participar en actividades comunitarias al menos cuatro horas semanales.

Los trabajos que restan afectan sobre todo a las puertas y la red de saneamiento / Juani Ruz

La adjudicación se realizará mediante un sistema de baremación objetiva que tendrá en cuenta la situación residencial previa, el nivel de ingresos, los años de empadronamiento y posibles circunstancias de vulnerabilidad. Además, será necesario superar una entrevista personal para valorar la motivación y la capacidad de integración en este modelo de convivencia. También se permitirá la presencia de un animal de compañía por vivienda como medida de apoyo al bienestar emocional.

Recta final

Las obras del edificio se encuentran ya en su recta final, tras una segunda prórroga cuyo plazo concluye a finales de mayo. Una vez terminados los trabajos, se procederá al amueblamiento de las viviendas antes de su puesta en uso.

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La concejala de Vivienda, Teresa Sanjuán, ha destacado la importancia del proyecto para el barrio de El Partidor y para el conjunto de la ciudad. Según ha señalado, esta iniciativa contribuye a dar respuesta tanto a las dificultades de emancipación de la juventud como a las necesidades de compañía de las personas mayores, utilizando la vivienda como herramienta de cohesión social y mejora de la calidad de vida.