Compromís celebra la absolución del exalcalde de Agres y reclama responsabilidades al PP y el PSOE

Los responsables de Compromís en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat han celebrado este miércoles la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que absuelve al exalcalde de Agres, Josep Manel Francés, de los delitos de prevaricación administrativa y malversación por los cuales había sido procesado durante años.

"La resolución judicial concluye que no existía ninguna conducta delictiva y que el caso no tendría que haber llegado nunca a los tribunales, al tratarse de un conflicto de naturaleza política", ha manifestado la formación valencianista a través de un comunicado.

Ahora hace falta que los responsables de PP y PSOE pidan perdón por los años de crispación provocados de manera interesada y dimitan Samuel Medina — Secretario Comarcal de Compromís en l'Alcoià y El Comtat

En este sentido, el secretario comarcal de Compromís, Samuel Medina, ha señalado que “la sentencia confirma aquello que ya sabíamos: que detrás de este proceso no había ningún delito, sino intereses partidistas”.

Medina ha añadido que “ahora hace falta que los responsables de PP y PSOE pidan perdón por los años de crispación provocados de manera interesada y dimitan”. Igualmente, ha querido mostrar su apoyo al conjunto de miembros del grupo Som Agres-Compromís.

Josep Manel Francés sentado de espaldas en el banquillo al inicio del juicio. / ALEX DOMINGUEZ

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, también abogado defensor de Francés durante el procedimiento, ha afirmado que la sentencia “repara una gran injusticia y restituye la honorabilidad de una persona inocente que ha sufrido años de persecución política”.

Según explica la formación, el origen del caso se encuentra en la moción de censura presentada en 2020 contra el gobierno municipal de Compromís en Agres, impulsada por el PP y por el concejal del PSOE Rafael Sanjuán, que posteriormente asumió la alcaldía. Compromís considera que aquella maniobra abrió una etapa de confrontación política, uso partidista de las instituciones y persecución personal contra la entonces alcalde.

La sentencia repara una gran injusticia y restituye la honorabilidad de una persona inocente que ha sufrido años de persecución política Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación y abogado defensor del exalcalde Josep Manel Francés

Por todo esto, Compromís ha exigido al PSOE la expulsión inmediata de su actual portavoz en Agres, Rafael Sanjuán, a quien responsabiliza de haber participado activamente en una operación política “desmontada por los tribunales”.

También, consideran que la actual alcaldesa del PP, María García, que también es asesora en la Diputación de Alicante, tendría que asumir su responsabilidad como promotora de la denuncia y de la persecución política contra Josep Manel Francés y dimitir. En caso de que no lo haga, Compromís ha pedido al presidente de la Diputación, Toni Pérez, su cese inmediato.

Finalmente, la coalición ha reiterado su apoyo al exalcalde y al conjunto de los vecinos de Agres y afirman que “Agres merece pasar página, recuperar la convivencia y volver a tener una política centrada en las personas y en las necesidades reales del pueblo”.