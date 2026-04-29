Compromís insiste en que los informes de la Generalitat apuntalan su rechazo al polígono de La Canal en Alcoy

Compromís Alcoi ha insistido este miércoles en su posicionamiento contrario al proyecto de polígono industrial en La Canal. Esta ha sido su respuesta a los nuevos informes emitidos por diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana, unos documentos hechos públicos por la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció y que, según la formación, “vuelven a dar la razón a Compromís y evidencian, una vez más, que este proyecto es inviable”.

Los informes técnicos señalan posibles incompatibilidades del proyecto con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y con la normativa urbanística en materia de paisaje e infraestructura verde. También, alertan de la afección directa sobre espacios protegidos y zonas de gran valor ambiental y territorial.

El vicealcalde Àlex Cerradelo recuerda que “desde Compromís siempre hemos defendido que La Canal no es un espacio adecuado para un polígono industrial, tanto por su valor ecológico y paisajístico como por la inseguridad que supone para el acuífero del Molinar”.

Juani Ruz

Cerradelo ha señalado que “los informes y el tiempo nos está dado la razón: desde Compromís llevamos años advirtiendo que el polígono de La Canal es una idea condenada al fracaso”.

Desde Compromís insisten en que “Alcoi necesita que trabajemos por la industria alcoyana real, la de verdad, y por eso es necesario apostar por los 700.000 metros de suelo industrial planificados en el Plan General Estructural, y no insistir en un proyecto que nunca verá la luz”.

En este sentido, ha afirmado que “por eso hace falta que Compromís esté en el gobierno local, y necesitamos todavía más fuerza para pasar página definitivamente de La Canal”.

También, Cerradelo ha denunciado la “utilización política que se está haciendo de este proyecto inviable: lo vimos en los votos contrarios al presupuesto y lo vemos en la ruptura de la unidad de las fuerzas de izquierdas”.

Así pues, afirma que “mientras tanto, Compromís seguiremos trabajando y seguiremos siendo la garantía de que La Canal no se haga, como están demostrando todos los informes técnicos”.