La iniciativa pionera en Alcoy que conjuga música y modernismo

Alcoy impulsa por primera vez el Ciclo Música y Modernismo, con espectáculos audiovisuales con expresiones artísticas de la época.

El Ayuntamiento ha presentado este miércoles esta iniciativa, cuya producción corre a cargo de Metrónomo Agencia Artística y Orchestalia.

Así, a través de la música y otras expresiones artísticas como la danza, se presentan programas basados en composiciones del periodo modernista, tan arraigado en la ciudad de Alcoy y que forma parte del patrimonio social y cultural local.

Con un repertorio en que se recuperan obras de compositores alcoyanos, compartiendo cartel con piezas consagradas de autores internacionales, junto a tesoros ocultos de la inextinguible literatura musical, se ofrecen varios elementos que identifican y recrean el espíritu de la Belle Époque.

La concejal de Cultura, Elisa Guillem, ha presentado este ciclo, explicando que "se trata de una iniciativa de diferentes experiencia artísticas, que lo que hace es hablar de la música que había en el modernismo, de la música de la Belle Époque.... Una musica que viene acompañada de danza, audiovisuales...".

Además, ha destacado que "se recuepra la música de artistas de no han sido tan conocidos y otros que sí".

De esta forma, el ciclo arrancará el viernes 8 de mayo con el "Café Concert Modernista", teniendo continuidad el sábado 9 con "Narrativa i Música", el 22 de mayo con "El mon balla i dansa" y 23 de mayo con "Música i societat". en el Centre Cultura Mario Silvestre.