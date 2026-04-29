Nuevos informes de la Generalitat cuestionan la viabilidad del polígono de La Canal

Nuevos informes de la Generalitat cuestionan la viabilidad del polémico polígono Alcoi Sud, un proyecto que se encuentra todavía en una fase inicial de recopilación de estudios de las diferentes administraciones que ha levantado una gran oposición en la comarca.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha hecho públicos unos informes que "dificultan todavía más el polígono industrial en La Canal . Y es que el Plan Especial del polígono que impulsan el Consell, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Alcoy contiene aspectos que pueden ser incompatibles con la normativa.

Así, los conservacionistas han tenido acceso a los informes emitidos recientemente por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana sobre el Plan Especial del polígono industrial de La Canal. En concreto se trata de un informe del Servicio de Planificación Territorial y otro, conjunto, del Servicio de Paisaje y del Servicio de Planificación Territorial (en materia de infraestructura verde).

Juani Ruz

Los dos informes destacan que el Plan Especial contiene varios aspectos que pueden ser incompatibles con la normativa legal, en concreto con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y con la legislación urbanística sobre paisaje e infraestructura verde.

Para los ecologistas "es muy significativo que los informes técnicos de la Generalitat cuestionen la actuación, sobre todo teniendo en cuenta la implicación obstinada del Gobierno valenciano del Partido Popular en el proyecto". A su entender "esto demuestra, una vez más, que se trata de un proyecto inviable".

Afección a la infraestructura verde

El informe conjunto del Servicio de Paisaje y del Servicio de Planificación Territorial rectifica a los promotores y aclara que el proyecto de polígono se encuentra en su totalidad dentro de la infraestructura verde. A continuación relaciona los elementos de esta que estarían directamente afectados: el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierras de Mariola y del Carrascal de la Font Roja, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el mismo nombre, el área de amortiguación de impactos del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, el Paisaje de Relevancia Regional "PRR 21. Foies d'Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent", una área estratégica para la recarga de acuíferos, varios lechos fluviales, la vía pecuaria Canyada d'Alcoi y la Vía Verde de Alcoy.

Un momento de una marcha por La Canal / INFORMACIÓN

Por eso señala "la posible incompatibilidad de la actuación con la infraestructura verde, dado el valor de los elementos afectados a escala territorial, así como la afección sobre la continuidad y funcionalidad de esta infraestructura, siendo esta afección especialmente relevante sobre el valle de La Canal, que podría verse totalmente fragmentado".

Elevado valor

También expone que el proyecto tendría incidencia sobre el carácter y la percepción del paisaje afectado, que califica como de "elevado valor", e indica que se tendría que ubicar preferentemente fuera de las unidades de paisaje de alto valor, "contrariamente al que se pretende", lamenta La Carrasca.

Así, el informe exige finalmente un estudio de integración paisajística que tenga en cuenta el estudio de paisaje realizado en la tramitación del Plan General Estructural de Alcoy que, recuerda, ya descartó la ubicación de un nuevo sector "industrial/tecnológico" en el mismo ámbito territorial (valle de La Canal) por su valor ecológico y paisajístico, en referencia al anterior proyecto del polígono, Alcoinnova, impulsada por la empresa La Española y tumbada por los tribunales.

Juani Ruz

Así, el documento se remite al estudio de alternativas para la localización de un nuevo sector 'industrial/tecnológico' en el municipio de Alcoy, elaborado como anexo al estudio de paisaje del Plan General Estructural (PGE) de Alcoy, actualmente en tramitación, "en el cual se descartaba una ubicación en el mismo ámbito territorial (valle de La Canal) a unos 1.500 metros de distancia más al norte, incidiendo, entre otras cuestiones, en el valor paisajístico y ecológico del mismo, así como en los criterios que motivaron la anulación de una Actuación Territorial Estratégica (ATE) aprobada con anterioridad en el mismo ámbito", en concreto la de Alcoinnova.

Supera el crecimiento máximo autorizado

El otro informe, sobre la compatibilidad con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), destaca que la superficie del polígono industrial superaría el crecimiento máximo autorizado, incluso aplicándole un coeficiente de flexibilidad. Además, podría ser incompatible con los sectores industriales y terciarios previstos por el Plan General Estructural, que ya ha superado la fase de Evaluación Ambiental Estratégica después de una larga tramitación.

También hace mención a la sentencia que anuló el proyecto de Alcoinnova, también en La Canal, que destacaba las "importantes afecciones que podía producir en la Red Natural 2000, LIC y ZEPA de la Sierra Mariola, suelo forestal y en el área de amortiguación del Parque Natural de la Font Roja, por no haber sido sometida, previamente su aprobación, a la tramitación y aprobación de la Declaración Ambiental Estratégica".

Juani Ruz

Y recuerda que en el estudio de alternativas específico que se realizó durante la tramitación del Plan General Estructural ya se descartaron las ubicaciones industriales y tecnológicas en La Canal. Una zona que aunque ahora está protegida, en el nuevo PGE pasa a ser suelo no urbanizable común (rústico) y la Generalitat impulsa la reclasificación de un millón de metros cuadrados para uso industrial.

Ecologistas y formaciones como Guanyar y Compromís alertan de que el proyecto pone en peligro el acuífero del Molinar, además de impactar de forma sensible en una zona de gran valor ambiental. Mientras, la Cámara de Comercio defiende que se restringen las actividades para evitar vertidos contaminantes y que se contará con todas las garantías ambientales.

Informes de los ayuntamientos de Alcoy e Ibi cuestionan también la viabilidad del proyecto por su enorme impacto ambiental, además de rechazar Ibi que todas las aguas residuales del polígono se envíen a su municipio, con el que lindaría el parque empresarial.