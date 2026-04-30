AITEX da una segunda vida a una tonelada de residuo textil en su espacio de Casa Decor 2026

El Centro de Investigación e Innovación AITEX vuelve a participar este año en Casa Decor y esta vez lo hace con un espacio propio que demuestra cómo la investigación y el desarrollo tecnológico pueden integrarse de forma real en el diseño de interiores y el hábitat contemporáneo. La presencia en esta prestigiosa exposición nacional refuerza la proyección de la innovación que se genera en AITEX hacia los principales foros de diseño del país.

Bajo el nombre de “The Listening Bar”, el espacio de AITEX se concibe como una experiencia sensorial que invita a detenerse, escuchar y sentir. Diseñado por la arquitecta y diseñadora Mariana Paccieri, el proyecto transforma el acto de escuchar música en una vivencia envolvente, donde el sonido se convierte en materia y dialoga con el interiorismo, la luz y las texturas. El visitante no solo recorre el espacio, sino que lo vive desde una conexión emocional y sensorial con el entorno.

En su interior, AITEX presenta siete demostradores tecnológicos y prototipos de I+D, desarrollados en sus instalaciones de Alcoy, que muestran aplicaciones reales de materiales textiles innovadores en ámbitos como la acústica, la sostenibilidad, el confort y la funcionalidad. Estos desarrollos evidencian cómo la investigación puede convivir con el diseño y aportar soluciones que mejoran la experiencia y el bienestar en los espacios habitados.

Mariana Paccieri, arquitecta y diseñadora del espacio de AITEX en Casa Decor. / OCTAVIAN CRACIUN

AITEX PRESENTA SIETE DEMOSTRADORES TECNOLÓGICOS

Revestimiento de pared: Este material se desarrolla a partir de residuos textiles reciclados, transformados en un revestimiento decorativo y funcional. Con un 90% de textil y un 10% de corcho, combina sostenibilidad, diseño y economía circular, ofreciendo soluciones para paredes con valor estético y potenciales aplicaciones acústicas. Un claro ejemplo de cómo dar una segunda vida al residuo textil.

Panel japonés: Panel decorativo elaborado con fibras textiles recicladas, transformadas en un material ligero, estable y visualmente atractivo. Su estética limpia y contemporánea lo hace ideal para interiorismo, escaparatismo y espacios efímeros. Refleja cómo la innovación permite convertir residuos en soluciones decorativas de calidad.

Pared de Honeycombs: Panel estructural formado por una estructura tipo panal a partir de textiles reciclados. Su geometría aporta ligereza y rigidez, manteniendo un enfoque sostenible. Este demostrador muestra el potencial del textil reciclado en aplicaciones arquitectónicas y de interiorismo, más allá de los usos tradicionales.

Escultura de seda natural: Una escultura realizada en seda natural teñida con colorantes vegetales, que destaca por su ligereza y movimiento. El proceso de tintura sostenible y la fluidez del material permiten crear formas orgánicas que evocan el sonido y la vibración. Este demostrador une artesanía, sostenibilidad y experimentación estética.

Alfombra ARTE: Esta alfombra es una superficie textil en relieve creada mediante técnicas avanzadas de tufting, que permiten jugar con volúmenes, texturas y geometrías. Con la tecnología de tufting, no se genera ningún residuo ni merma de tejido durante el proceso. El resultado es una pieza de alto valor estético y sensorial, totalmente personalizable. Demuestra cómo la innovación textil puede aportar nuevas experiencias visuales y táctiles en el diseño de interiores.

Sofá con carga inalámbrica: AITEX presenta un sofá que incorpora carga inalámbrica para dispositivos móviles directamente en el tejido, sin alterar su estética ni su confort. La tecnología se integra mediante hilos conductores bordados en el textil, haciendo la electrónica invisible y accesible. Un ejemplo de cómo el textil puede convertir el mobiliario en elementos inteligentes y conectados.

Piezas de ajedrez en 3D: Este demostrador muestra las posibilidades de la impresión 3D aplicada al arte y al diseño, mediante piezas de ajedrez fabricadas con resinas de alta precisión. Destacan por su nivel de detalle, su acabado cuidado y su resistencia. Un ejemplo de cómo la fabricación aditiva permite crear objetos decorativos y funcionales con gran libertad creativa y elevada calidad.

Según Vicente Blanes, director general de AITEX: «Nuestra participación en Casa Decor es una oportunidad única para mostrar, de una forma cercana y tangible, el trabajo de investigación que se desarrolla en AITEX y cómo este conocimiento puede transformar los espacios que habitamos».

UN ESPACIO DONDE LA INNOVACIÓN SE ESCUCHA Y SE SIENTE

El diseño de este espacio nace con la intención de transformar el acto de escuchar en una experiencia íntima, profunda y sensorial. The Listening Bar propone un lugar donde el sonido se convierte en materia y el interiorismo dialoga con la música para crear una atmósfera envolvente. La geometría, la textura y la luz se combinan para construir un refugio contemporáneo pensado para quienes buscan detenerse, disfrutar y reconectar.

Combinando investigación y creatividad, tecnología y sensibilidad, The Listening Bar invita a descubrir una manera de habitar a través del sonido. Un lugar donde la música, los materiales y la emoción se entrelazan para ofrecer una experiencia sensorial que permanece en la memoria.

Los materiales utilizados no solo aportan funcionalidad técnica, sino que abren nuevas posibilidades estéticas, demostrando que la sostenibilidad puede convivir con la sofisticación y elevar el espacio hacia un nuevo tipo de lujo responsable. A partir de ahí, las texturas, los volúmenes y los tejidos envuelven el ambiente para crear un espacio que no se observa: se vive.

Según Mariana Paccieri, diseñadora del espacio de AITEX en Casa Decor: «The Listening Bar es un espacio donde el sonido, los materiales y la luz dialogan para invitar a parar, sentir y reconectar. La colaboración con AITEX ha permitido convertir la innovación textil y la sostenibilidad en parte esencial del diseño, demostrando que la investigación también puede emocionar».

Con esta participación en Casa Decor 2026, AITEX reafirma su compromiso con la innovación sostenible, la economía circular y la investigación aplicada al hábitat, poniendo en valor el conocimiento y la capacidad tecnológica que se desarrolla desde Alcoy. The Listening Bar es una muestra de cómo la investigación textil puede transformar espacios, generar experiencias y abrir nuevas vías de colaboración entre ciencia, diseño e industria.

Conoce The Listening Bar.