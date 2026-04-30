Este es el nuevo (y apurado) plazo para acabar la ampliación del IES Andreu Sempere de Alcoy

El regreso de los alumnos del IES Andreu Sempere de Alcoy a las instalaciones remodeladas y ampliadas para el próximo curso sigue siendo el objetivo. Pero los plazos cada vez son más justos para esto sea una realidad.

El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este jueves una ampliación del plazo para la ejecución de las obras.

Un operario en las obras del IES Andreu Sempere / Juani Ruz

Esta prórroga es de cuatro meses, tal y como ha estimado el personal técnico municipal tras evaluar la petición de la empresa adjudicataria, fijando la nueva fecha de finalización para el 27 de agosto de 2026. Es decir a las puertas del inicio del curso.

La empresa constructora había solicitado inicialmente una ampliación de ocho meses en el plazo de ejecución. Pero el Ayuntamiento considera que con cuatro debería ser suficiente.

Vamos muy justos, pero es lo que hay. La empresa ha pedido ocho meses y le hemos dado cuatro. El centro es consciente Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

Así, esta prórroga y los impagos de seis meses que arrastra la Generalitat con la adjudicataria comprometen que las instalaciones estén acabadas a tiempo para empezar el curso.

Una opción es que quedara una parte de las obras por ejecutar pero que las clases se pudieran dar ya allí, para lo que además se tendrían que amueblar, tal y como se anunció hace unos meses. Pero habrá que esperar a ver el ritmo de las obras.

El concejal de Educación, Alberto Belda, ha reconocido que los "vamos muy justos, pero es lo que hay. La empresa ha pedido ocho meses y le hemos dado cuatro. El centro es consciente". Así, se va a intentar que el curso empiece ya allí. Los alumnos se encuentran en el edificio del Vaducto y en la Escuela Oficial de Idiomas desde enero de 2025 por las obras.

Las obras del IES Andreu Sempere, en una imagen de esta semana / Juani Ruz

Entre los argumentos presentados por la empresa para pedir la prórroga de ocho meses, la contrata exponía la necesidad de rediseñar y optimizar las instalaciones de climatización y ventilación.

Además, señalaba dificultades para localizar la red de saneamiento existente, así como su ubicación y los puntos de entronque con la red general. Y la empresa también aludía a una merma importante en la contratación de mano de obra y en los suministros de materiales como consecuencia de los efectos de la dana.

Parte desestimada

Tras analizar esta solicitud, el arquitecto técnico municipal ha desestimado el argumento referente a la climatización, ya que considera que estas instalaciones ya estaban debidamente planteadas a nivel de proyecto y no justifican una prolongación.

Sin embargo, el informe sí considera justificados los retrasos ocasionados por las dificultades en las acometidas de saneamiento, provocados por causas ajenas a la empresa.

De la misma manera, el documento técnico reconoce que la coyuntura socioeconómica y la situación del mercado laboral y de materias primas han dificultado cumplir con los plazos de ejecución. Por todo ello, la resolución técnica no avala los ocho meses pedidos por la empresa, pero sí otorga la ampliación de cuatro meses.

Preocupación por los impagos

A estos motivos técnicos se une la preocupación por los impagos reiterados de la Generalitat Valenciana, con retrasos de más de seis meses en los pagos. "Esta falta de financiación autonómica, al tratarse de una obra del Plan Edificant donde el Ayuntamiento gestiona pero la conselleria paga, genera un grave perjuicio a la empresa constructora y pone en riesgo el cumplimiento del calendario previsto", han advertido desde el Consistorio.

Los trabajos de reforma integral, en una imagen de este miércoles / Juani Ruz

El ejecutivo ha recordado que "esta mala praxis de la administración autonómica se suma a las dificultades técnicas, dificultando la marcha normal de los trabajos. El hecho de no cumplir con esta obligación provoca un ahogo económico a la UTE constructora, dos empresas alcoyanas que necesitan los fondos para ir adquiriendo materiales y pagando los salarios de los trabajadores. Esta mala praxis de la Generalitat se traduce directamente en problemas y retrasos injustos para la ciudad y sería motivo suficiente para la paralización de la obra".

El concejal de Educación ha manifestado que "pedimos disculpas por este retraso en la ejecución de una obra tan necesaria para la ciudad, pero hay que recordar que, aunque el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia directa en este caso, estamos haciendo desde el primer día todo lo posible para que las obras avancen lo más rápido posible y tanto alumnado como profesorado puedan disfrutar cuanto antes de las instalaciones que merecen".