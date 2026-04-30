Una recuperación a medias de las fábricas que dieron origen a la industrial de Alcoy

Una recuperación patrimonial a medias cuya continuidad está en el aire en Alcoy. La Generalitat ha acabado la rehabilitación de las antiguas fábricas denominadas "de primera agua" del conjunto histórico industrial del Molinar. Pero no se ha ejecutado todo lo previsto.

Los trabajos empezaron en septiembre de 2022 y han tardado más de tres años en acabarse, debido a una paralización al encarecerse la obra. Y esto ha provocado que no se haya completado todo el proyecto, ya que se ha destinado el dinero previsto para uno de los inmuebles a acabar las otras reformas.

El Molí Vell de Ferro, en el centro, en ruinas tras no ejecutarse todo el proyecto. A la izquierda, Els Solers, pendiente de restaurar. A la derecha, uno de los inmuebles reformado / Juani Ruz

Pero además, nada de sabe de la seguda fase que incluía convertir la antigua fábrirca de Els Solers en un museo. Y todo pese a estar el dinero, 1,2 millones de euros, incluido en las cuentas de la Generalitat, dentro de un proyecto aprobado pro el Botànic en el marco de los presupuestos participativos.

No se ha actuado sobre el Molí Vell de Ferro, cuya estructura peligra. Y además puede perjudicar a Els Solers, ya que está a punto de colapsar Lorena Zamorano — Concejal de Turismo y Fondos Europeos de Alcoy

Tanto es así que el Ayuntamiento, que se encargaba de la redacción del proyecto y de la musealización en virtud del acuerdo alcanzado con la Generalitat, ha destinado los fondos europeos que tenía para ello a otro proyecto ante la evidencia de que se iba a perder el dinero, que se tenía que justificar en junio de 2026.

En peligro

Así, pese al paso adelante en la recuperación del origen fabril de Alcoy, lo cierto es que está en el aire el museo, y no se ha completado de la primera fase toda la obra, lo que pone en peligro inmuebles como el Molí Vell de Ferro, que se encuentra en muy mal estado y que finalmente no ha sido rehabilitado pese a incluirse en el proyecto, según ha explicado este jueves la concejal de Turismo y Fondos Europeos, Lorena Zamorano.

Las obras de esta primera fase acabaron a finales de enero tras una inversión final de 366.236,72 € IVA incluido, según informaron desde la Conselleria de Cultura.

Interior del edificio del Molí Vell de Ferro, en una imagen de este jueves / Juani Ruz

El proyecto de consolidación tenía como objeto reparar las grietas observadas en la cúpula del manantial de El Molinar, edificio aguas arriba, rehacer parte de la red hidráulica de primera agua incorporando el acueducto y primer salto, así como intervenir con refuerzo estructural sobre las ruinas de las fábricas del Molí Nou del Ferro y Molí Vell de Ferro.

El proyecto para restaurar la fábrica de Els Solers y convertirla en museo fue elegido dentro de los presupuestos participativos de la Generalitat en 2021

En cuanto al Molí Nou del Ferro, la intervención ha pretendido consolidar el volumen, frenando su deterioro, y quedando a disposición de la propiedad para su uso. Pero Zamorano ha lamentado que no se ha actuado finalmente sobre el Molí Vell, cuyo avanzado deterioro hace temer que ya su estado sea irreversible. Y esto también puede afectar a la fábrica de Els Solers, situada justo al lado.

La ejecución de esta primera rehabilitación empezó en septiembre de 2022 y se ha alargado más de tres años, siendo inicialmente su coste de 305.197,27 euros y el plazo de 10,5 meses. Pero la aparición de conrtratiempos, entre ellos que gran parte de los elementos de la obra se encontraban inicialmente ocultos bajos escombros y no se podía prever su estado hasta haber sido descubiertos durante la ejecución de las obras, hizo que se paralizarán a principios de 2024.

El Moli Vell, a la izquierda, y Els Solers, a la derecha / Juani Ruz

En 2025 se reanudaron, pero el aumento económico del 20 % no ha sido suficiente apra poder completar el proyecto, dejando fuera el Molí Vell de Ferro.

Zamorano ha explicado que "no se ha actuado sobre el Molí Vell de Ferro, cuya estructura peligra. Y además puede perjudicar a Els Solers, ya que está a punto de colapsar y es posible que ya no sea posible su recuperación".

Segunda fase

Zamorano ha lamentado que no saben nada de la segunda fase por parte de la Generalitat Así, ha recordado que tras aprobarse la actuación dentro del proceso de los Presupuestos Participativos de la Generalitat en 2021, dotando el proyecto con 940.000 euros. Así, el Ayuntamiento se encargaba de la redacción del proyecto de reforma y de la posterior musealización, y el Consell de ejecutar la reforma de Els Solers.

La concejal ha explicado que "la tramitación del proyecto ha sido muy larga, ya que el conjunto histórico del Molinar está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC)" y eso requiere de numerosso informes y autorizaciones".

Y el poryecto fue aprobado en 2023, año en el que se produjo el cambio de gobierno en la Generalitat con la salida del Botánic y la llegada de PP y Vox.

A la derecha, uno de los inmuebles restaurados por la Generalitat / JUANI RUZ

La obra figuraba en las cuentas de 2025, con un coste total de 1,2 millones, pero no se ha licitado, y el Ayuntamiento, ante esta paralización, optó a principios de este año por destinar los fondos europeos que tenía asignados para la musealización, dentro de Plan de Sostenibilidad, al Museo Camilo Sesto, cuya apertura está prevista para junio.

Falta de inversiones

La concejal ha señalado que el Ayuntamiento no puede afrontar con recursos propios una obra de esta envergadura, de más de un millón de euros. Y ha lamentado la falta de inversiones por parte de la Generalitat y la Diputación en Alcoy, a la que asegura se está marginando por parte de estas administraciones gobernadas por el PP.

Otro de los inmuebles reformados / JUANI RUZ

Así, este ambicioso proyecto para la recuperación de todo el entorno de El Molinar, que tiene una gran importancia para Alcoy en una amplia perspectiva: histórica y cultural, material y también natural, se encuentra en el aire.

No se trata únicamente de que en este enclave, gracias a la fuerza motriz del agua, comenzara la industria de la ciudad, sino también de que buena parte de los restos de las antiguas fábricas tienen un valor arquitectónico importante, y a eso hay que sumar el atractivo paisajístico del lugar. Además, el manantial sigue siendo la principal fuente para el abastecimiento urbano, gracias en parte a que el caudal es abundante incluso en épocas de escasez.

Grietas en la cúpula del Molinar

Precisamente dentro de estas obras de reforma también se ha actuado sobre las grietas de la cúpula del manantial.

El proyecto ha incluido la reparación de las grietas que presentaba la cúpula del manantial del Molinar desde 1986 / Juani Ruz

Este edificio consiste en una cúpula hemiesférica de ladrillo macizo de un pie de espesor con un óculo por el que entra la luz cenitalmente y que está cubierto a su vez por una arquería rematada por un cupulín.

La gran cúpula que cubre el agua presentaba unas grietas desde la riada de 1986 que han sido reparadas.