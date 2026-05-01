Consulta el cartel del festival Sound Jordi de Alcoi, una cita imprescindible de la música en valenciano

El próximo sábado, 9 de mayo, la ciudad de Alcoi acogerá de nuevo el Sound Jordi, una apuesta por la música en gran formato que se consolida con su tercera edición. El festival se celebrará en el recinto de Cotes Baixes, donde volverá a reunir a miles de personas con un cartel formado por La Fúmiga, Zahara, Naina y Cactus. Tras el éxito de sus dos primeras convocatorias, el evento da un nuevo paso adelante y se afianza como una referencia musical en el conjunto de las Comarcas Centrales.

La edición del Sound Jordi 2026 demuestra la continuidad de un proyecto que nació con el objetivo de acercar a Alcoi los conciertos de gran formato y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para la música en directo. Así lo explica la concejala de Cultura, Elisa Guillem, quien pone en valor la evolución del festival y asegura que el Sound Jordi «ya no es una apuesta puntual, sino una realidad consolidada dentro de la programación cultural de Alcoi».

La edil destaca que en apenas tres años el evento ha logrado crear identidad propia, atraer a público de dentro y fuera de la ciudad y convertirse en una cita muy esperada. Además, remarca que estos conciertos generan beneficios más allá del ámbito musical. «No solo hablamos de conciertos, hablamos de dinamización económica, de servicios, de comercio activo y de proyectar una imagen moderna y viva de Alcoi», señaló. En este sentido, defiende que «la cultura también debe entenderse como una inversión con retorno social y económico para la ciudad».

Guillem insiste en que el Ayuntamiento continuará trabajando en esta línea y afirma que «Alcoi merece este tipo de conciertos y merecemos poder disfrutar de nuestra música». También ha respondido a las voces críticas de anteriores ediciones y ha dejado clara la posición del departamento que dirige: «Pese a que surgieron algunas críticas políticas, la Concejalía de Cultura está comprometida con la música en gran formato y especialmente con la música en valenciano».

La concejala añade que el Sound Jordi representa precisamente esa voluntad de combinar grandes eventos con apoyo a la identidad cultural propia. «Queremos que Alcoi sea una ciudad con capacidad para acoger grandes propuestas, pero también queremos defender nuestra lengua y dar protagonismo a artistas emergentes vinculados con nuestras comarcas», ha manifestado.

El festival alcanza su tercera edición después de dos años en los que la respuesta del público ha respaldado claramente la iniciativa, con miles de asistentes en cada una de las ediciones. La primera edición, celebrada en 2024, supuso la recuperación de un formato novedoso para la ciudad y sirvió para sentar las bases de un festival pensado para combinar artistas de primer nivel con talento valenciano. Y la segunda edición, celebrada en 2025, confirmó que el éxito inicial no había sido casualidad. El Sound Jordi creció en proyección, mejoró infraestructuras y reforzó su imagen como uno de los eventos destacados de la ciudad de Alcoi.

La Fúmiga, Zahara, Naina y Cactus

En esta nueva edición, el cartel vuelve a combinar nombres consolidados y propuestas emergentes. Uno de los grandes esperados serán los integrantes de La Fúmiga, una de las bandas valencianas más populares de los últimos años. Llegarán a Alcoi dentro de su gira de despedida y su presencia convertirá esta edición en una ocasión muy especial para el público. De hecho, será la última oportunidad para disfrutar de este grupo en la provincia de Alicante y en gran parte de las comarcas valencianas.

Junto a ellos actuará también Zahara, una de las artistas más reconocidas del panorama español, y lo hará con una propuesta electrónica y audiovisual de alto nivel. Su puesta en escena con bailarinas y ambiente tecno hará que la actuación tenga un atractivo inmejorable.

También estará presente en el escenario el fenómeno emergente de Naina: la voz de la nueva generación que está arrasando en plataformas y que presentará su aclamado álbum «Vives o mortes». Y para cerrar el círculo, Cactus, la banda energética nacida de la inquietud de tres jóvenes de las comarcas de l’Alcoià i el Comtat, que llevará su reivindicación a casa. Este año estrenan nuevo disco y se podrán escuchar algunas de sus canciones en exclusiva en el Sound Jordi.

Así pues, con esta tercera edición el Sound Jordi deja de ser una novedad para convertirse en una cita plenamente consolidada. Alcoi reafirma así su apuesta por la cultura, por la música en directo y por los grandes formatos como herramienta de dinamización social y económica, manteniendo además un compromiso claro con la música en valenciano.