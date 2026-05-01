Alcoy finaliza la remodelación del Acceso Sur tras invertir más de dos millones de euros

Una de las principales entradas a Alcoy luce ya remodelación integral. El Acceso Sur a la ciudad ya está plenamente operativo, a falta de que se terminen los últimos flecos de una obra que arrancó en septiembre, y que ha contado con una inversión de casi dos millones de euros financiados con fondos europeos.

Durante los últimos días los trabajos se han centrado en la plantación de arbolado y la pavimentación del acceso al conjunto histórico del Molinar, según han explicado desde el ejecutivo municipal. Así, se espera que en breve se den por finalizada oficialmente la reforma, que está a falta de los últimos retoques y posibles subsanaciones de deficiencias que suelen tener actuaciones de esta envergadura.

La reforma del Acceso Sur ha cambiado por completo la entrada desde Alicante a la ciudad / Juani Ruz

La concejal de Turismo y Fondos Europeos, Lorena Zamorano, ha explicado que "con esta actuación se ha remodelado por completo el Acceso Sur, así como habilitado una parte del nuevo acceso al Molinar, que se completará con una próxima inversión". De esta forma, Alcoy dispone ya que "una entrada sur más moderna, segura y digna de nuestra ciudad".

Estos trabajos han sufrido retrasos por las lluvias registradas en los últimos meses, según ha señalado Zamorano. Además, el hecho de que se ha mantenido abierto este acceso vital durante las obras, salvo varios días de clausura, ha hecho que las labores hayan avanzado más lentamente.

Además, la circulación de vehículos pesados se ha mantenido pese al cierre puntual del tráfico, para no afectar a las zonas industriales de la zona.

Últimos retoques a la obra del Acceso Sur hace unos días / Juani Ruz

Esta actuación ha transformado por completo la fisonomía de la antigua carretera nacional N-340 para convertirla en una vía plenamente urbana y adaptada a los nuevos tiempos. La intervención no se ha limitado al pavimento, sino que ha incluido una mejora sustancial de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas de paseo para peatones, carriles bici y la modernización de los servicios soterrados.

De esta forma, cinco años después de pasar la titularidad del acceso del Ministerio de Transportes al Ayuntamiento, esta zona ha dejado atrás su fisonomía de carretera interurbana, sin aceras ni espacio para bicicletas ni iluminación, para convertirse en una vía plenamente urbana y moderna, cambiando por completo la imagen de esta entrada desde Alicante.

Pacificar el tráfico

Así, gracias a la financiación obtenida a través de los fondos europeos NextGenerationEU, Alcoy ha ejecutado una obra que permite pacificar el tráfico en uno de los principales accesos al municipio, reduciendo la contaminación acústica y mejorando de forma drástica la seguridad vial tanto para conductores como para peatones, según ha manifestado el Consistorio.

Se trata de una actuación clave para reforzar la movilidad sostenible, la conectividad patrimonial y la integración paisajística en un enclave estratégico del municipio. La obra la ha acometido la empresa Pavasal, que rebajó de 2,2 a 1,9 millones el presupuesto, así como el plazo, de 9 a 6 meses, aunque diferentes contratiempos han alargado finalmente los trabajos casi 8 meses.

La vía cuenta por fin con iluminación, aceras y carril bibi / Juani Ruz

Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, dentro del programa de ayudas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, y cuenta con un presupuesto de más de 1,9 millones, cuando el precio de salida era de 2,2 millones.

El proyecto que se ha ejecutado ha incluido la creación de una nueva vía ciclopeatonal y paisajística, aceras más amplias, nueva pavimentación, alumbrado eficiente, conexión WiFi y mejoras en el drenaje y los servicios urbanos.

Además, se ha construido un nuevo ramal de 200 metros que une la rotonda con el futuro acceso al conjunto histórico de El Molinar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y se dotará a la zona en una segunda fase de plazas de aparcamiento y ajardinamiento para revitalizar y poner en valor este entorno emblemático.

Esta actuación, denominada "Mejora del acceso sur, tratamiento paisajístico y conexión verde ciclopeatonal del BIC del Molinar”, ha formado parte de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, impulsada con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo, con financiación europea.