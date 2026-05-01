Un 1 de Mayo en Alcoy para defender el acuífero del Molinar y rechazar el polígono de La Canal

"1 de Mayo: ¡Trabajo sí, agua también!". Bajo este lema los colectivos Salvem l'Acuífer del Molinar y la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció han participado este viernes en la manifestación por el Día de Trabajo en Alcoy.

Todo para defender que "proteger el agua es defender el futuro y el trabajo" y alertar del peligro que supone el proyecto del polígono Alcoi Sud que tramita la Generalitat.

Así, estos dos grupos llevado a la manifestación la "reivindicación de la protección del agua potable de Alcoy, amenazada por el enésimo proyecto" de construcción de un parque empresarial en La Canal sobre un millón de metros cuadrados, en la linde con Ibi.

Así, en el acto ha destacado la presencia de una pancarta llevada por representantes de las centrales sindicales de UGT, Comisiones Obreras, Intersindical Valenciana y CGT con los lemas "¡Trabajo sí, agua también! No en el polígono del Canal. Sí a soluciones comarcales".

Así, los sindicatos han querido expresar así "el apoyo del mundo del trabajo en la lucha en defensa del agua y la oposición al proyecto de polígono Alcoi Sud".

Desde Salvem El Molinar han explicado que "si algo es cada vez más evidente, es que este proyecto es inviable e insostenible. Por mucho que quieran venderlo a la sociedad como una solución al suelo industrial, la realidad es que los sucesivos y fallidos intentos de construir un polígono a la partida de La Canal no ha hecho más que bloquear durante 30 años el avance hacia alternativas realistas y con un impacto ambiental mucho menor".

Para Salvem l'Acuífer del Molinar, "hay que superar de una vez las políticas de campanario y apostar por un suelo industrial mancomunado de ámbito comarcal, que es el que prevé la Estrategia Territorial valenciana. Por lo que respecta a las actividades no contaminantes ni molestas, apuestan por "mantenerlas dentro o cerca de la ciudad, recuperando las áreas industriales degradadas".