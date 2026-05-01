Mayo arranca con inestabilidad: las lluvias dejan hasta 38 litros en el interior de Alicante

Mayo empieza con inestabilidad en la provincia de Alicante. Las precipitaciones hasta el mediodía han sido eso sí limitadas, salvo en el Alto Vinalopó. Así, ha sido Villena donde se han registrado importantes acumulados, con hasta 38 litros por metro cuadrado. Y es que se ha visto afectada por las tormentas que han llevado a activar en la pasada noche el aviso amarillo en Albacete.

Al margen de Villena, con diferentes estaciones de Avamet por encima de los 20 litros, hasta las 12:30 horas destacan los 10,6 litros en Algueña, 9,7 en Monóvar, 8,2 en Castalla y Petrer, 7,9 en Elda, y 6,1 litros en Busot y Xixona.

Sobre todo en comarcas del interior de la provincia se puede desarrollar alguna tormenta y alguna llovizna en la costa Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "se puede formar alguna pequeña tormenta entre el viernes y el sábado, aunque en un principio sería poca cosa".

Esta situación se debe a la llegada a la Península Ibérica de una vaguada, lo que se está traduciendo en un aumento de la inestabilidad en nuestras comarcas. Así, se esperan chubascos y tormentas muy irregulares, y que además podrían caer con algo de barro debido a la presencia de polvo en suspensión en el sureste.

Olcina ha señalado que "en estos próximos días nos espera un ambiente soleado con aparición de alguna nube. Sobre todo en comarcas del interior de la provincia se puede desarrollar alguna tormenta y alguna llovizna en la costa", ya que "siguen entrando vientos del sur que arrastran humedad, pero serían muy poca cosa".

Del mismo modo "la semana que viene empieza también inestable, y puede seguir lloviendo en forma de tormentas. Hasta el martes la situación está inestable, luego parece que ya el modelo está señalando que se tranquiliza la atmósfera y volvería a la estabilidad".

Previsión

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este sábado se espera cielo muy nuboso y precipitaciones, menos probables en el sur de Alicante, en forma de lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de componente este. Así, el mercurio oscilará entre los 14 y los 22 grados.

El domingo, a nivel de la Comunidad Valenciana, se prevé cielo nuboso y chubascos acompañados de tormenta, más probables en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este.

Y la semana empezará el lunes con cielo con intervalos nubosos. Se esperan chubascos acompañados de tormenta, más probables en el interior del tercio norte de la Comunidad por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur en el litoral y oeste en el interior por la tarde.