Un plan diferente para el Día de la Madre: la ruta de senderismo perfecta para hacer en familia este domingo

Este año, el puente del 1 de mayo coincide con el Día de la Madre por lo que muchas mamás aprovecharán los días libres para salir de la ciudad, respirar aire fresco y buscar planes tranquilos en plena naturaleza rodeadas de la familia. El senderismo vuelve a situarse entre las opciones más atractivas para quienes quieren desconectar sin necesidad de organizar un gran viaje. La provincia de Alicante ofrece numerosas rutas que combinan paisaje, patrimonio y pequeños rincones cargados de historia, perfectos para quienes desean caminar unas horas y regresar con la sensación de haber descubierto un lugar especial.

Cova de les Finestres

Entre esas escapadas destaca la ruta a la Cova de les Finestres, en Alfafara, una propuesta que reúne un itinerario asequible, entorno natural, vistas de montaña, fuentes, antiguos caminos y una cueva singular que despierta la curiosidad desde el primer vistazo. En plena vertiente norte de la Sierra de Mariola, esta ruta permite adentrarse en uno de los paisajes más característicos del interior alicantino, con la ventaja de que el propio núcleo urbano de Alfafara también merece una parada antes o después de la caminata.

El principal atractivo del recorrido se encuentra en el Barranc del Pont Trencat, a poco más de dos kilómetros del casco urbano de Alfafara. Allí, una gran pared vertical de roca caliza sorprende al visitante con doce aberturas excavadas con gran precisión, situadas entre los cuatro y los diez metros de altura sobre un amplio abrigo natural. Son las conocidas “ventanas” que dan nombre a la Cova de les Finestres.

Ruta de senderismo

La ruta es un recorrido circular desde Alfafara siguiendo buena parte del sendero PR-CV 389, con un pequeño tramo del PR-CV 370 para acercarse a la Ermita de la Virgen de la Luz. Es una excursión de dificultad fácil, con unos 10,5 kilómetros de distancia, alrededor de 300 metros de desnivel positivo y una duración aproximada de tres a cuatro horas. El itinerario comienza en Alfafara, a donde se puede llegar por la carretera CV-700 desde Muro de Alcoy o desde Bocairent. En esa misma carretera se encuentra el panel informativo de los senderos. Desde allí se continúa en dirección a Agres hasta tomar una pista a mano izquierda señalizada hacia la cueva.

El camino pasa primero por la zona de la Solana de Carbonell y permite desviarse hacia la Ermita de la Virgen de la Luz, junto a la que hay una fuente. Desde este punto, la ruta continúa por una pista que cruza el Cabeçó de Maó en dirección a la Cova de les Finestres. Más adelante se llega al enlace de los senderos PR-CV 135 y PR-CV 389 y se sigue recto, pasando junto al Mas y la Font de Carbonell. Después, el camino desciende hacia el barranco del Pont Trencat, donde aparece, finalmente, la pared rocosa con las ventanas excavadas.

Una cueva misteriosa

La cueva combina un abrigo natural de grandes dimensiones con cavidades artificiales abiertas sobre la roca. La parte inferior fue utilizada durante el siglo pasado como refugio para el ganado, mientras que las llamadas cuevas-ventana son mucho más antiguas. En su interior hay salas de distintos tamaños, algunas comunicadas entre sí, y también grandes silos tallados en la piedra. Se cree que estas cavidades pudieron emplearse como almacén o granero, aunque su función no ha sido explicada de forma concluyente. En la Cova de les Finestres se han encontrado restos de época islámica y otros vinculados a la Edad del Bronce, hacia el 1500 a. C., lo que sitúa la antigüedad del enclave, al menos, en ese periodo de la prehistoria.

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Tras la visita a la cueva, el recorrido continúa cruzando el barranco y siguiendo el cauce en dirección oeste hasta enlazar con una pista que conduce hacia un puente de la línea ferroviaria Alcoy-Xàtiva. En esa zona se gira a la izquierda, se cruza de nuevo el barranco y se toma una senda junto a los restos de una antigua balsa. La subida por la ladera del Cabeçó de Maó ofrece vistas del barranco del Pantanet antes de salir a una pista que permite regresar hacia Alfafara. Antes de cerrar la circular, la ruta puede completarse con la visita a los restos del Pantanet y a un antiguo molino. La senda que se adentra en este tramo está bastante invadida por la vegetación, por lo que conviene caminar con cuidado. También es recomendable extremar la precaución al acceder a las cavidades de la Cova de les Finestres, no dejar basura y respetar un enclave que combina valor natural, histórico y patrimonial en uno de los rincones más singulares del norte de Alicante.