Así va a ser el tórrido inicio de verano que se espera en Alicante

Alicante se encamina hacia un tórrido inicio de verano tras un abrasador 2025. La inestabilidad con la que ha dado comienzo mayo no va a ser la tónica predominante, sino el calor. Más de lo habitual.

El pasado verano fue ya el más caluroso de la historia en la provincia de Alicante y la capital superó por primera vez el centenar de noches tropicales. Datos que reflejan los innegables efectos de un cambio climático que tiene cada vez un mayor impacto.

Y aunque es pronto para saber si este estío batirá otra vez récords, lo cierto es que se prevé un caluroso inicio que hace pensar en otro verano de bochorno. Otro estío que puede hacer historia.

Todos los modelos están hablando de una primavera cálida, especialmente cálida en el mes de junio, un comienzo de verano también caluroso Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, se espera un junio sobre todo, y julio muy caluroso. También para el recién estrenado mayo se esperan temperaturas más altas de lo normal y estabilidad. En cuanto a agosto, es todavía pronto para saber si seguirá en la misma línea.

Por otra parte, sobre los efectos en la provincia que podría tener el fenómeno del Niño que se puede desarrollar en el océano Pacífico, en cualquier caso no se notarían en Alicante hasta el año siguiente, por lo que en un principio no tendría influencia pese a que en las últimas semanas se está hablando mucho de este tema a nivel nacional.

Alicante supera los 25 grados en una jornada con viento de poniente y en alerta naranja por fenómenos costeros / Rafa Arjones

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que “todos los modelos están hablando de una primavera cálida, especialmente cálida en el mes de junio. Y un comienzo de verano también caluroso, que es hasta donde con cierta fiabilidad podemos hablar de estos modelos estacionales”.

De esta forma, todo apunta que las playas serán de nuevo protagonistas, como ya lo han sido el mes pasado, cuando se ha llegado algún día a superar los 30 grados en la provincia, valores más propios de junio que de abril.

Menos lluvias

Así, Olcina ha apuntado que se esperan en los próximos meses lluvias por debajo de lo normal: “Van a ser meses secos. Desde mayo a julio inclusive, calor, siendo muy caluroso el mes de junio, según los modelos americanos y europeo, y con muy poca lluvia”.

Y es de esperar que conforme avance la próxima semana se vaya estabilizando el tiempo para ir acercándose a un verano que será muy caluroso.

La playa del Postiguet, de Alicante, llena de turistas esta Semana Santa. / ALEX DOMINGUEZ

Eso sí, afortunadamente las lluvias de los últimos meses hacen que la situación no sea preocupante a nivel de abastecimiento urbano ni para el campo, tras la sequía sufrida entre 2023 y 2025, también la peor desde que hay registros en Alicante, que no para de batir récords en los últimos años. Así, por ahora la provincia se encuentra en un ciclo húmedo.

Superniño

En cuanto a las informaciones que han surgido en las últimas semanas a nivel nacional sobre que se espera un Superniño en el Pacífico que puede hacer que este verano sea abrasador en casi la totalidad de la Península Ibérica, el catedrático de Análisis Geográfico Regional pone en cuestión que su impacto, en todo caso, se notará este año en Alicante.

Así, ha explicado que “se está pendiente del pronóstico del Niño en el Pacífico. En estos momentos está en fase neutra y será en las próximas semanas cuando ya se pueda señalar si el Pacífico se está calentando y puede dar lugar al comienzo de un episodio Niño”.

Alicante vive un adelanto de verano en pleno abril / Héctor Fuentes

Pero ha señalado que “en caso de ocurrir, que todavía no está confirmado, tampoco tendría un efecto directo este año aquí en España”.

Y es que el climatólogo ha recordado que “normalmente estos fenómenos del Niño si son intensos como se está diciendo para este año, tienen un efecto al año siguiente, por lo que sería en 2027 cuando podríamos hablar de bastante calor estival” como consecuencia de esto.

Así, ha manifestado que “este verano de 2026 de por sí va a ser caluroso”, fenómeno del Niño al margen.

Aire sahariano

Olcina ha señalado que es de esperar que en este inicio del verano, especialmente en junio, se produzca alguna inyección de aire sahariano que dispare el mercurio de forma prolongada.

Terrazas llenas en Alicante / Héctor Fuentes

“Esto es lo que señalan modelos americanos de la NOA y el modelo de predicción estacional”. Eso sí, “siempre con esa salvedad de que para la zona mediterránea son tendencias pero no pronósticos meteorológicos. Siempre con un margen de incertidumbre porque cualquier mínima alteración, cualquier chaparrón, tormenta que te deje 100 litros en poco tiempo, en una hora, hora y media, desmonta el pronóstico estacional”.

Temperatura del mar

En cuanto a la temperatura del mar, elemento clave que está provocando en los últimos años veranos con temperaturas altas durante más tiempo, al hacer que no refresque por las noches en el litoral, la situación es parecida a la del año pasado.

Evolución de las noches tropicales en Alicante capital / Aemet

Así, según la red de boyas de Puertos del Estado, el agua se encuentra ya sobre los 20 grados, según el sensor situado frente al Puerto de Alicante. Un valor similar al que presentaba el año pasado a primeros de mayo. En 2025 la temperatura por primera vez llegó a superar los 30 grados, en concreto en julio, rozando esa marca en agosto.

INFORMACIÓN

En 2024 no alcanzó los 20 grados hasta mediados de mayo, aunque también se rondaron los 30 grados en verano.

Este calentamiento del mar por el cambio climático tuvo mucho que ver en que el pasado año la capital superara por primera vez las 100 noches tropicales, en las que el mercurio no baja de los 20 grados. En concreto fueron 106 noches tropicales en el observatorio de Aemet en Alicante, cuando la anterior marca era de 97 en 2023. Un récord que ya se verá si no se vuelve a superar en 2026. Pronto parece que va a empezar este verano.