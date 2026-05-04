Más de 100 personas en una marcha en Ibi contra el polígono de La Canal

Más de 100 personas recorrieron el pasado domingo la rambla de la Gavarnera de Ibi reclamando su protección frente al proyecto de polígono industrial Alcoi Sud, propuesto en La Canal, en la linde con Ibi.

Los asistentes han secundado la convocatoria organizada por las tres asociaciones ibenses que abanderan la oposición al proyecto en Ibi: la Associació Cultural El Teix, Ateneu Popular La Gavarnera y Centre Excursionista Amics de les Muntanyes. A la marcha se ha unido un nutrido grupo de personas llegadas de Alcoy y vinculadas a la plataforma Salvem l'Aqüífer del Molinar y a la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció.

La actividad ha consistido en un paseo por la rambla desde el Mas del Sopalmo hasta el límite del término municipal de Ibi con Alcoy, deteniéndose en algunos puntos especialmente relevantes medioambientalmente, según han explicado desde Salvem el Molinar y las entidades convocantes de Ibi.

Un momento de la actividad convocada contra el proyecto del polígono de La Canal / INFORMACIÓN

A los participantes les preocupa el impacto sobre la rambla de la Gavarnera que pueda tener la ejecución del polígono industrial, puesto que se prevé verter a este lecho las primeras aguas pluviales (las que arrastran más contaminantes) y las provenientes de la depuradora de un polígono industrial de 1.000.000 de metros cuadrados, con los efectos negativos que estos vertidos tendrán sobre el medio ambiente y el riesgo de contaminación de acuíferos que presenta, según han alertado en un comunicado.

En las últimas semanas se han dado a conocer informes negativos al proyecto, emitidos por los técnicos de los Ayuntamientos de Alcoy y de Ibi. Además, el pleno del Ayuntamiento de Ibi aprobó por unanimidad una moción contra este proyecto presentada por las tres asociaciones convocantes. Incluso la asociación de empresarios IBIAE se ha pronunciado en contra del proyecto

Recientemente se ha conocido además la existencia de informes emitidos por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, en los cuales se detectan incompatibilidades del proyecto con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y la legislación urbanística sobre paisaje e infraestructura verde.