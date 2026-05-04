En Alicante cada vez menos "aguas mil" en abril

"En abril, aguas mil" dice el popular refrán. Pero en los últimos años ha sido todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que en este periodo la provincia de Alicante ha sufrido la peor sequía que se recuerda (2023-2025), y se requiere de estudios más prolongados. Pero lo cierto es que el mes pasado ha sido muy cálido y muy seco, en la línea de lo que se ha venido experimentando desde 2023 debido al cambio climático. Ha sido el cuarto abril más cálido desde 1950.

José Ángel Núñez, Jefe de Sección de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, ha explicado a INFORMACIÓN que"es pronto para sacar conclusiones solo con los datos de los últimos 4 años", aunque "lo cierto es que analizando las series hay una tendencia a marzos más lluviosos y abriles más secos, lo que al final significa que no hay cambios en las tendencias de la primavera, pero sí un desplazamiento de las lluvias al principio de la estación".

Analizando las series hay una tendencia a marzos más lluviosos y abriles más secos José Ángel Núñez — Jefe de Sección de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana

Un mes de abril que ha estado marcado sobre todo por las altas temperaturas, especialmente en el interior de la provincia, donde por ejemplo zonas como El Comtat han estado varios días por encima de los 30 grados. Han sido muchos días con valores más propios de principios de junio que de mediados de abril, lo que también ha llenado muchos días playas como la del Postiguet en Alicante.

Desde Aemet han realizado este lunes el resumen climático del mes de abril en la Comunitat Valenciana., destacando que "ha sido muy cálido y muy seco en la Comunitat Valenciana".

Fina lluvia este lunes en Alcoy / Juani Ruz

Así, la temperatura media ha sido de 15,5 grados, 2,1 grados por encima de la climatología de referencia (13,4 grados) y la precipitación acumulada ha sido 21,4 litros por metro cuadrados, que es un 58 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (50,7 litros por metro cuadrados). Así, "por cuarto año consecutivo, abril ha tenido un carácter muy cálido y ha sido deficitario en precipitaciones".

"Ha sido el cuarto mes de abril más cálido desde, al menos, 1950, por detrás de 1961, 2023 y 2014, que es el más cálido de la serie".

Así, en este mes ha habido una significativa diferencia entre el litoral de Alicante y zonas del litoral de Valencia, donde la anomalía de la temperatura media ha sido inferior a 1 grado, y el interior, donde las anomalías han superado los 3 grados, "que son continuidad de la gran anomalía térmica que se ha registrado en el interior y norte de la Península, donde ha sido el mes de abril más cálido de la serie".

"Casi todas las precipitaciones se acumularon durante el día 12, cuando se produjeron precipitaciones generalizadas, más intensas en Alicante. Los días previos se había producido una importante intrusión de polvo mineral en suspensión en el aire, por lo que las precipitaciones los días previos al 12 fueron débiles y con barro".

El mes pasado llovió la mitad de lo normal en la Comunidad Valenciana

Por último, a últimas horas del día 30 y primeras horas del 1 de mayo se produjeron tormentas que puntualmente tuvieron intensidad fuerte en el interior sur de Valencia y norte de Alicante.

Mayo ha empezado con cierta inestabilidad y Aemet activó el aviso amarillo para el litoral norte e interior de la provincia de Alicante, y este riesgo de lluvias se va a mantener unos días. Pero la previsión es que sea un mayo más caluroso de lo normal, al igual que especialmente junio, y julio. Así, los modelos apuntan a un inicio tórrido del verano.

Lluvia y calor este lunes

Hasta las 17:00 horas de este lunes las precipitaciones han hecho acto de presencia en buena parte de la provincia, aunque de forma muy escasa, según la red de Avamet. Así, los principales acumulados se han registrado en el interior norte, con 18 litros por metro cuadrado en Benimarfull, seguido de Cocentaina con 17,2, Ràfol d'Almúnia con 17, Muro con 16,7, Xixona (La Sarga) con 14,7, l'Orxa con 13,2, Gaianes con 12,2, y Planes y Castalla con 11,8 litros.

Por otra parte, también ha destacado este lunes por las temperaturas máximas, más propias de principios de junio. Así, se han alcanzado en Crevillent y Orihuela los 27,4 grados, en Albatera y Almoradí los 26,7, en Cox 26,3, en Elche los 26,2 y en Redován los 25,9 grados.

Para este martes Aemet prevé intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna, y no descartándose chubascos en el litoral norte. Temperaturas mínimas en descenso ligero, y máximas sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este por la tarde, ocasionalmente moderado.

Así, las máximas podrán ir desde los 22 grados de Alcoy a los 28 de Orihuela. Y las mínimas entre los 11 y los 15 grados.

Para el miércoles se espera cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna y chubascos en el interior, en general débiles. Temperaturas en descenso. En el litoral viento del noreste moderado, cambiando a flojo del este al final de la jornada; en el resto, flojo de dirección variable, cambiando a este flojo a moderado en horas centrales. Las máximas se situarán entre los 20 y los 24 grados, y las mínimas entre los 10 y los 14 grados.