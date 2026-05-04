¿Qué quieren los niños de Alcoy? Un tobogán para la piscina municipal

El pleno de este lunes en Alcoy ha servido para que los representantes escolares presenten oficialmente los resultados del proyecto de Presupuestos Participativos de Infancia, el cual se ha llevado a cabo nuevamente durante la primera parte del año 2026.

Tras estas votaciones, para las cuales el alumnado ha dispuesto de dos votos para el apartado de gasto corriente y tres votos para el de inversión, las propuestas de actividades que se harán realidad serán un "escape room tematizado" y un taller para hacer su propio peluche. En cuanto a las iniciativas de inversión, la propuesta seleccionada ha sido poner un tobogán en la Piscina Municipal José Trenzano Alós.

En esta edición, la iniciativa ha ido destinada al alumnado de quinto de Primaria, al alumnado del centro de educación especial Tomàs Llàcer y a los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA).

Resultado de los Presupuestos Participativos de la Infancia / INFORMACIÓN

El proceso ha contado con la implicación de un total de 263 alumnos procedentes de once centros educativos de la ciudad, además de los ya mencionados representantes del CLIA.

La actividad se ha estructurado en varias fases principales que empezaron en enero con las dinámicas de presentación y actividades de detección de necesidades basándose en los derechos de la infancia.

Este proyecto demuestra que la escucha activa de nuestra infancia es fundamental para tener una visión completa del municipio Aroa Mira — Concejala de Participación y de Infancia y Adolescencia

Posteriormente, se pasó a la formulación colectiva de propuestas y a su priorización mediante el trabajo en equipo y el asesoramiento del Ayuntamiento para concretar la viabilidad de las acciones. Finalmente, este camino participativo culminó el 17 de abril con el proceso de votación, en el cual estaba convocado todo el alumnado que ha participado en el proceso.

La concejala de Participación y de Infancia y Adolescencia, Aroa Mira, ha destacado la relevancia de estos mecanismos: "Este proyecto demuestra que la escucha activa de nuestra infancia es fundamental para tener una visión completa del municipio. Involucrar a los niños y niñas en la toma de decisiones les otorga un papel protagonista, mejorando nuestra ciudad con propuestas reales y útiles mientras aprenden de primera mano el funcionamiento de la gestión pública, creando así una ciudadanía que valora el esfuerzo colectivo y sus instituciones".