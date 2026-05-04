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San Jorge se va de romería en Alcoy por el Año Jubilar

La imagen del santo se traslada durante unos días a la Residencia de Mayores Emilio Sala dentro del programa del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge

La imagen de Sant Jordi visita la residencia Emilio Sala en su primera peregrinación

La imagen de Sant Jordi visita la residencia Emilio Sala en su primera peregrinación

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

https://www.informacion.es/videos/alcoy/2026/05/04/imagen-sant-jordi-visita-residencia-129829187.html

San Jorge ha tenido este lunes una emotiva peregrinación con motivo del Año Jubilar por el 750 aniversario de su patronazgo en Alcoy. La Asociación de San Jorge ha organizado el traslado de la imagen del santo a la Residencia de Mayores Emilio Sala.

Así, tras una misa, se ha procedido a la bendición de las andas y se ha realizado una pequeña procesión desde la Iglesia de San Jorge hasta la residencia.

La salida de la imagen peregrina por la Puerta Santa ha estado acompañada por el tradicional toque de campanas, dirigiéndose a la residencia y siendo portada por empleados del propio geriátrico.

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Allí estará hasta el 15 de mayo, estando previsto que la imagen del santo visite otras residencias de la ciudad, dentro del programa de actividades por el Año Jubilar.

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