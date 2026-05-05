Así propone Alcoy mejorar la lucha contra los incendios en la Font Roja

Alcoy ha aprobado una propuesta para reforzar las políticas de prevención y extinción de incendios forestales, así como para impulsar la recuperación del Parque Natural de la Font Roja después del siniestro sufrido el pasado verano. Y entre las propuestas se planea la construcción de un nuevo depósito para facilitar la lucha contra los fuegos.

La medida presentada por Compromís y respaldada por todos los grupos salvo Vox, que votó en contra, en el pleno del pasado lunes.

El vicealcalde y portavoz de Compromís, Àlex Cerradelo, ha explicado que “la gravedad de los incendios, motivada de manera muy importante por el cambio climático, hace necesario revisar y reforzar nuestras políticas de prevención, gestión forestal y respuesta ante emergencias”.

Juani Ruz

Por eso, "desde Compromís hace tiempo que trabajan en una propuesta junto a los expertos, los miembros de los cuerpos de bomberos y Protección Civil". Con este objetivo, Cerradelo ha mantenido diferentes reuniones para recoger las principales exigencias, demandas y propuestas de los técnicos.

Entre las medidas concretas se puede encontrar la construcción de un nuevo depósito de agua estratégico en el Pla de la Mina para facilitar las tareas de extinción, un proyecto ya contemplado en el pasado y para el cual exigen fondos a las diferentes administraciones.

También, se trata como una cuestión esencial la mejora de la red de pistas forestales para garantizar un acceso más rápido y seguro a los medios de emergencias.

La propuesta presentada por Compromís incluye, además, una batería de medidas dirigidas a la Generalitat Valenciana, administración competente en la materia. Entre las iniciativas, destacan la exigencia de incrementar los recursos humanos y materiales destinados a la prevención y extinción de incendios, así como mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia.

El pleno de Alcoy, en su sesión de este lunes / Juani Ruz

De especial manera, se incluye la petición de integrar en una sola estructura los diferentes servicios de prevención y extinción de incendios del territorio valenciano, con el objetivo de ganar eficacia y coordinación. Esta propuesta ha sido impulsada por Compromís en otras instituciones, porque como destaca Cerradelo “es necesario mejorar la coordinación, pero el gobierno autonómico de PP y Vox trabaja en sentido contrario, por ejemplo suprimiendo la Unidad Valenciana de Emergencias”.

Además, Compromís plantea la elaboración de un plan específico para la recuperación de la Font Roja, basado en criterios de restauración ecológica y en el refuerzo de los sistemas de vigilancia y alerta. “Hay que garantizar que el parque recupere su biodiversidad y, al mismo tiempo, esté mejor preparado ante futuros incendios”, señalan.

Con todo, Cerradelo ha celebrado la aprobación de la propuesta por parte de todos los grupos excepto Vox, y ha mostrado su preocupación por el voto contrario de la extrema derecha destacando que “la protección de nuestro entorno tendría que ser cosa de todas y todos, pero no nos sorprende este posicionamiento por parte de los negacionistas”.

Y concluye afirmando que “ante una realidad cada vez más compleja, desde Compromís seguiremos trabajando por la protección de nuestro patrimonio natural y la seguridad de la ciudadanía”.